RIETI - La Bf Sport (26 punti) non riesce a dare continuità ai risultati: sul campo del Fiano Romano (33) termina 1-0.Partita molto equilibrata nel corso del primo tempo ma è il Fiano a farsi subito pericoloso: a inizio gara Bianchetti salva il risultato con un grande intervento. I reatini sempre in partita provano a sbloccare il risultato con le conclusioni di Cavallari, Di Casimirro e Dionisi che di testa da dentro l’area piccola di rigore non riesce a mettere in rete. Al 41’ errore della difesa giallonera: un rinvio da parte del portiere avversario sorvola tutto il rettangolo di gioco poi attaccante del Fiano approfitta di un errore difensivo e mette facile la palla in rete. Nel finale del primo tempo ancora Bianchetti salva il raddoppio.Nella ripresa è dominio giallonero. Le azioni più pericolose arrivano sempre sui piedi di Cavallari e di Casimirro ma il gol non arriva. La Bf si concentra nelle metà campo del Fiano ma il risultato finale non cambia. Termina 1-0 per i romani. Al triplice fischio viene espulso Monaco su segnalazione di un assistente arbitrale per un presunto colpo a un avversario a fine gara. Si aspettano le decisioni del giudice sportivo.Andrea Rogai, allenatore Bf Sport: «Tre punti persi. Grane prestazione da parte di tutti i ragazzi, soprattutto nel secondo tempo. Forse anche il pareggio poteva starci stretto ma questo è il calcio. Continuiamo così».