di Michel Saburri

RIETI - Nella gara di ritorno del preliminare della Coppa Italia di Promozione la Spes Poggio Fidoni vince in trasferta (0-3) sul campo dell’Aurelio Roma e passa al turno successivo avendo vinto anche la gara di andata (2-0). Primo tempo che si chiude sullo 0-0 mentre nella ripresa la squadra di Marco Donati si sblocca passando in vantaggio con Marianantoni per poi chiudere i conti con Gregori e Matteo Dionisi.



Massimiliano Lattanzi, dirigente del Poggio Fidoni: «Avevamo parecchie assenze ma chi è sceso in campo si è comportato molto bene, siamo molto contenti di aver passato il turno. Ora è importante continuare su questa strada anche in campionato, domenica ci aspetta una gara importante e dobbiamo farci trovare subito pronti per centrare i tre punti».



Domenica i reatini infatti giocheranno in casa contro Licenza e proveranno a sbloccarsi anche in questa competizione dove finora hanno conquistato due pareggi e una sconfitta.

Mercoled├Č 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:43



