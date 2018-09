di Andrea Giannini

RIETI - Dopo l'ottimo pari con la corazzata Tivoli alla prima di campionato, la Spes Poggio Fidoni scende di nuovo in campo per il turno preliminare della Coppa Italia di Promozione. Domani, mercoledì 5 settembre, alle 16 al Chiani arriva l’Aurelio Roma Accademy, reduce dalla sconfitta casalinga per 2-0 subita al debutto col Monte Cimini.



Due gare in quattro giorni anche per i ragazzi di mister Marco Donati che dovranno ripetere la bella prestazione offerta domenica scorsa davanti ai tanti tifosi gialloverdi. Tutti a disposizione del tecnico che da parte sua dovrà gestire al meglio le energie dei ragazzi, anche se la rosa sembra essere piuttosto profonda.



«Ci aspettiamo di ripetere la prestazione maiuscola svolta contro il Tivoli – afferma il direttore sportivo Massimiliano Lattanzi – dobbiamo migliorare nel gestire la gara in situazioni complicate, ciò che non è accaduto domenica. È normale farsi prendere dall’emozione e dalla pressione ma mercoledì dobbiamo limare questo aspetto. Tatticamente e fisicamente ci siamo, il merito va anche a mister Marco Donati».



Per la Spes Poggio Fidoni settimana bollente, dopo il pareggio contro il Tivoli (2-2) e il turno di Coppa Italia, domenica prossima, 9 settembre, sarà derby in casa del Passo Corese.

