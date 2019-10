BF SPORT-CANTALICE

LE ASPETTATIVE DEI TECNICI

Costantino Fabiani, tecnico Bf Sport

Simone Patacchiola, tecnico Cantalice

PASSO CORESE-RIANO CALCIO

LE ASPETTATIVE DEL MISTER

Fabrizio Benigni

RIETI - Torna la Coppa Italia di Promozione: il derby tutto reatino di domani, mercoledì 30 ottobre, tra Bf Sport e Cantalice si giocherà nella bella cornice dello stadio Manlio Scopigno. Il Passo Corese, al Leprigano di Capena, ospita l’ostico Riano.Aria di derby per quello che non è solo un derby: Bf Sport-Cantalice si sfidano per le terza volta dopo i precedenti tra campionato e Coppa in cui è stato sempre il Cantalice ad avere la meglio in entrambi i tornei. Domani alle 14:30, il ritorno dei 32esimi di Coppa Italia, sarà da fuori o dentro per uno dei due club. La gara di andata, giocata lo scorso 16 ottobre, terminò 1-0 grazie al gol di Camilli nei minuti finali. La Bf Sport, senza campo (Gudini indisponibile), ha scelto lo Scopigno per ribaltare il risultato dell'andata. Tanti i volti noti allo stadio, da Cianetti a Panitti, da Mostarda a Tolomei, da Monaco a Camilli.«Voglio vincere e passare il turno. Ai ragazzi ho detto che ce lo meritiamo, dopo due partite dove la sconfitta è stata ingiusta possiamo fare qualcosa in più. Noi ci mettiamo del nostro per vincere poi vedremo come andrà. Non possiamo fare tre partite, tre sconfitte. Ci tengo molto. vedrò chi sarà disponibile per la gara».«Come è sempre stato, sarà una partita durissima. Loro sono una grande squadra e noi cercheremo di fare il nostro meglio considerando il fatto che non saranno presenti alla gara molte pedine importanti: Beccarini, Pezzotti, Cedric, Bengala e in forse Santarelli».Il Passo Corese dopo il 4-3 nella gara di andata sul campo del Riano, ha la qualificazione ancora aperta. I coresini dovranno sfruttare le mura amiche per ribaltare il match. Domani alle 14: 30, il ritorno dei 32esimi di Coppa. Sarà una gara tutta da vedere per due formazioni che stanno attraversando un buon periodo di forma fisica e di risultati in campionato. Tra le fila bianconere potrebbe esserci qualche assente per motivi lavorativi.Le dichiarazioni di mister: «Al momento del sorteggio nessuno ci dava minime possibilità per il passaggio del turno mentre ora, dopo la partita di andata fuori casa, queste possibilità noi ce le siamo andate a cercare e non sono poche. Nonostante la forza riconosciuta del Riano, cercheremo il passaggio del turno. Non sarà sicuramente facile ma ce la metteremo sicuramente tutta».