CANTALICE-SPES POGGIO FIDONI (ore 15:30)

DOC. GALLESE- MAGLIANESE (ore 18)

PASSO CORESE- POL.S.ANGELO ROMANO (ore 15:30)

LICENZA-SALTO CICOLANO (ore 15:30)

RIETI - Dopo gli impegni riguardanti la V giornata di campionato, domani, 3 ottobre, le cinque reatine militanti nel campionato di Promozione girone B, saranno alla prese con il primo turno di Coppa Italia. Molte vogliono far bene anche in questa competizione, altre sfruttano l’occasione per migliorare i punti deboli e fare bene in campionato. Subito derby tra Cantalice e Spes Poggio Fidoni. Delle altre tre reatine, due giocheranno l'andata in trasferta e una in casa. Esordiranno fuori la Maglianese (sul campo della Doc. Gallese) e il Salto Cicolano a Licenza, mentre Passo Corese partirà al Di Tommaso contro la Pol. Sant'Angelo Romano.Al Ramacogi sarà subito un derby con un sapore di campionato. Il Cantalice primo in classifica nel girone B è in gran forma ma sempre con i piedi a terra il tecnico Simone Patacchiola dice: «Mi aspetto massimo impegno e serenità da parte dei ragazzi». Situazione opposta per la Spes Poggio Fidoni che arriva stanco e di pessimo umore visti i risultati in campionato. «Vorrei la voglia che abbiamo messo nelle prime partite - afferma mister Marco Donati - Sulla carta è una sfida impossibile contro il Cantalice che è un Rieti con la maglia biancorossa».La Maglianese ospite della Gallese, formazione dodicesima nel girone A, vuole fare bella figura. Il tecnico Massimo Lucà commenta così la gara: «Giochiamo contro una squadra che ha delle ottime individualità. Per quanto mi riguarda darò spazio a chi ne ha avuto meno in queste prime partite ma ci proveremo comunque».Al Di Tommaso, il Passo Corese di mister Fabrizio Benigni, sfrutterà la competizione anche per studiare gli ospiti: le due formazioni si sfideranno infatti alla dodicesima di campionato. «Andiamo ad affrontare un ottima squadra - dice il tecnico - purtroppo giocando di mercoledì ci saranno assenze per motivi lavorativi oltre a qualche piccolo infortunio. Andremo ad affrontare la gara molto rimaneggiati ma non per questo non venderemo cara la nostra pelle».Ospite del Licenza, il Salto Cicolano consapevole delle sue possibilità, userà la gara al fine di migliorare le condizioni fisiche e mentali. «Il nostro obbiettivo è la salvezza in campionato. Cercheremo di far bene in Coppa ma non è il nostro scopo primario», sostiene il vice allenatore Massimo Petrini.