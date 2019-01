LE ASPETTATIVE

RIETI - Mercoledì di grande calcio per il Cantalice, unica reatina a lottare in Coppa Italia Promozione. Oltre che in campionato, in cui i biancorossi sono in vetta al girone B, i ragazzi di mister Patacchiola sono alle prese con la Coppa. Domani, mercoledì 23 gennaio, alle 14.30 al campo Gudini (ex Fondiano) sarà ospite l’Accademia Calcio Roma per il ritorno degli ottavi. L’andata, giocata sul campo romano, terminò 1 a 1. Per il Cantalice il vantaggio fu siglato da Panitti ma poco dopo Nolano per i romani portò la gara in parità. L’Accademia continua la serie di risultati negativi in campionato mentre il Cantalice è reduce da un pareggio. I quarti di finale sono a un passo: domani serve la vittoria o lo 0-0.«Nonostante il buon risultato dell’andata, non dobbiamo sottovalutare la gara, ci teniamo a passare il turno. Anche se la formazione sarà rimaneggiata viste le assenze di Beccarini, Monaco, Agnesi, Mattei e De Gennaro. Chi scenderà in campo dovrà dare il massimo. Siamo un gruppo che condivide lo stesso obiettivo: è in questi casi che si vede di che pasta siamo fatti».