Ultimo aggiornamento: 12:18

RIETI - Continua il percorso del Cantalice in Coppa Italia. Domani alla 14:30, al Ramacogi, i biancorossi ospitano l’ostico Vicovaro per l’andata dei quarti di finale. Dopo aver superato La Rustica agli ottavi, i quarti sono il prossimo ostacolo per continuare la strada verso una possibile semifinale.La formazione reatina arriva alla gara col morale alle stelle. Nella precedente domenica, tra le mura di casa, ha infatti battuto per 3-1 la Bf Sport nel derby. Ad assistere a quest’ultima gara c’era anche il tecnico del Vicovaro Luciano Orati che ha sicuramente preso atto delle caratteristiche dei suoi avversari. Il Vicovaro arriva alla sfida col terzo posto in campionato e con l’obiettivo delle prime posizioni ben dichiarato degli ultimi acquisti invernali (l'esterno d'attacco Giulio Pangallozzi ex La Sabina su tutti). I romani nella precedente giornata hanno inoltre battuto Amatrice con il risultato di 4-1.Le parole del tecnico biancorosso Simone Patacchiola: «Sappiamo che sarà dura ma ciò non significa che non ci impegneremo al massimo per passare il turno. Il Vicovaro è una grande squadra e al termine del match non dobbiamo avere il rimpianto di non aver dato tutto noi stessi».