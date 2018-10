© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Buon test nel primo turno di Coppa Italia per le due formazioni sabine di Promozione. Pareggia la Maglianese sul campo della Doc. Gallese e il Passo Corese che in casa contro la Pol. Sant'Angelo Romano fa vedere tutte le capacità dei suoi giovani. Mentre resta decisamente in affanno il Salto Cicolano che torna sconfitto anche in Coppa sul campo del Licenza.Termina 1 a 1 (in gol Mazzasette), tra Doc. Gallese e. Bene i sabini che anche fuori dalle mura amiche sanno il fatto loro. Partono male nel primo tempo subendo il gol dei padroni di casa ma riemergono nella ripresa dando spazio a chi ha già molti minuti nelle gambe. Soddisfatto il tecnico Massimo Lucà che dice: «Contento per l’impegno mostrato da parte dei ragazzi che hanno giocato meno in campionato. Una volta entrati i titolari però si è visto il diverso livello di intensità. Pareggio meritato. Ora pensiamo al Guidonia in campionato».Al Di Tommaso termina 1 a 1 (in gol il capitano Manna) la sfida in Coppa Italia tra ile la Pol. Sant'Angelo Romano. Una coresina, che ha visto scendere in campo nel primo tempo 11 under (tra ’98, ’99, due 2000 e un 2001), non ha sfigurato contro un avversario di spessore. «Abbiamo affrontato una delle squadre più forti del nostro girone - afferma il ds Simone Fratini - nonostante questo siamo scesi in campo con una squadra under 23. Sono molto soddisfatto di questo, forse meritavamo anche la vittoria. Questo ci fa sperare per il futuro».Ospite del Licenza, ilnon brilla né forse si illumina mai. Si conclude infatti 3 a 0 per i padroni di casa. Non il giusto test per risollevarsi da un periodo sempre più buio per gli equicoli che pure in campionato non hanno mai vinto. «Sapevamo di affrontare un’ottima squadra. Noi non eravamo al completo dati gli impegni lavorativi. Come già detto il nostro obbiettivo è la salvezza in campionato» dice il vice allenatore Massimo Petrini.