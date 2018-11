TIVOLI-CANTALICE 1-4

Andrea Pezzotti

ACCADEMIA CALCIO ROMA-MAGLIANESE 0-2

Fabio Giuliani

PASSO CORESE-GIARDINETTI 1-0

Ushe

SPES POGGIO FIDONI-VIS SUBIACO 1-3

Matteo Colantoni

SALTO CICOLANO-FIANO ROMANO 0-3

ALTRI RISULTATI, X GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Nella X giornata di Promozione il Cantalice sovrasta Tivoli, la Maglianese vince e si ritrova tra le big del girone, il Passo Corese gioca senza pubblico ma fa il colpo grosso con Giardinetti. Ennesimo ko per la Spes Poggio Fidoni che al Chiani viene sconfitta dalla Vis Subiaco. Stessa discorso per il Salto Cicolano, perde in casa con il Fiano Romano.Parte male nei primi minuti ma fa tre gol in mezz’ora. Il Cantalice di mister Patacchiola annienta Tivoli per 1 a 4 e rafforza il secondo posto: Beccarini, Accardo Suwareh nel primo tempo, un autogol nel finale chiude i conti. «Ottima prestazione sotto tutti i punti di vista - afferma il portiere biancorosso- siamo andati sotto per un mio errore ma abbiamo reagito da grande squadra meritando ampiamente i tre punti».La Maglianese espugna il campo della Accademia e sale la classifica. Prima frazione di gioco chiusa 1 a 0 grazie al gol di, nel finale il raddoppio con Popa. Proprio l'attaccante commenta così la gara: «Partita impostata bene con voglia di vincere e sacrifico. Abbiamo sprecato molte occasioni e un rigore sacrosanto su di me non dato ma vanti così. Continuiamo la striscia positiva».Il Passo Corese tra le mura amiche ma senta tifosi (gara a porte chiuse), mette cuore e grinta sul campo portando a casa i tre punti. I coresini fanno 1 a 0 al Giardinetti nei primi minuti, poi mantengono il vantaggio, grazie anche al rigore parato da Somma. In gol il solitocommenta la gara: «E' stata una grande partita da parte di tutti, abbiamo saputo soffrire e attaccare nel momento giusto. Risultato giusto ma se non mi mangiavo qualche altro gol potevamo allungare».La Spes non prende quota e al Chiani si schianta sul Subiaco. 1 a 3 per gli ospiti: tre gol in mezz’ora, nel finale del primo tempo Pengili, su assist di Colantoni, sigla il gol per i gialloverdi. «Siamo partiti male e poco concentrati - afferma il classe ’97- alla prima occasione concediamo il vantaggio avversario. Prestazione deludente perché il Subiaco era alla nostra portata. Abbiamo regalato tre punti fondamentali. Da martedì testa alta, vogliamo tornare alla vittoria».Dieci giornate, cinque i punti e tanti ancora da fare per agguantare la salvezza per il Salto Cicolano. Gli equicoli perdono 0 a 3 con il Fiano Romano. Tanto possesso palla ma poco concreti. «Siamo una squadra giovane, sapevamo di affrontare in questo modo questa competizione - afferma il vice presidente Gaetano Calisse - il risultato giusto ma dobbiamo mettere più grinta e personalità».ATLET. ZAGAROLO-SETTEBAGNI C.S. 1 -1FOOTBALL RIANO-S.ANGELO ROMANO 2 -3GUIDONIA-VICOVARO 1 -1LICENZA-PALESTRINA 1919 0 -3Palestrina 26Cantalice 23Giardinetti e Pol.S.Angelo Romano 20Maglianese 19Football Riano 17Vicovaro 16Tivoli, Fiano Romano e Passo Corese 15Vis Subiaco 13Atletico Zagarolo 12Guidonia 9Accademia Calcio Roma e Licenza 8Spes Poggio Fidoni e Salto Cicolano 5Settebagni Calcio Salario 2