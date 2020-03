Certosa-Cantalice 2-0

ALTRI RISULTATI, VIII DI RITORNO

LA CLASSIFICA

RIETI- Non una delle migliori giornate per le reatine in Promozione. L’ottava di ritorno termina con un prezioso pareggio per Amatrice contro la terza forza del girone, sconfitte per Cantalice, Passo Corese e Bf Sport.Il Cantalice approccia male e va sotto dopo un minuto, nella ripresa il raddoppio del Certosa. Le parole di: «Non è stata una partita semplice perché loro venivano da 6 risultati utili consecutivi e infatti dopo nemmeno un minuto hanno segnato il primo gol su palla inattiva. Sicuramente il nostro sbaglio è stato quello di prendere la partita sottogamba e quindi l’approccio è stato decisamente sbagliato ma dopo la prima parte del primo tempo abbiamo cercato di reagire creando anche qualche occasione da gol ma senza successo. Per quanto riguarda il secondo tempo siamo rientrati abbastanza bene in campo ma alla prima ripartenza ci hanno fatto il 2-0 e da lì in poi abbiamo cercato di fare un forcing finale ma con poche idee e senza la cattiveria agonistica giusta».Il Passo Corese fa la partita ma la Vis passa nei minuti finali. Il capitano: «Sinceramente abbiamo fatto una buona partita, venivamo da un buon periodo ed oggi lo abbiamo confermato, purtroppo però portiamo a casa zero punti. Loro sono una buona squadra ma noi abbiamo affrontato la partita con il giusto carattere e non meritavamo assolutamente la sconfitta. Ci serve comunque da lezione perché dobbiamo rimanere concentrati per tutta la partita a maggior ragione dal momento che stavamo con l'uomo in più, vista una loro espulsione. Dobbiamo continuare così perché affrontando le partite come stiamo facendo in questo periodo i punti arriveranno».La partite della svolta si trasforma nel crollo giallonero. Solo Monaco mette la firma. Le dichiarazioni di: «Diciamo che trovare le parole per questo match è difficile. Mi scuso con i compagni per il fallo da rigore che probabilmente ci ha tagliato le gambe innanzitutto. Chi legge il risultato pensa a una partita a senso unico, chi l’ha vista può dirti il contrario. 5-1 è un risultato troppo ampio per quanto espresso nei 90 minuti, ora ci aspettano 9 finali dove, almeno in casa, ci serve fare bottino pieno e fuori strappare più punti possibili. A cominciare da domenica con un altro scontro diretto».Buon pareggio per Amatrice che gioca tutta la ripresa con un uomo in meno. Le parole di: «Partita che in partenza ci vedeva sfavoriti data la differenza di classifica. Entrando in campo ci siamo resi conto che non dovevamo avere paura del loro gioco, anche perché era inesistente. Abbiamo fatto noi la partita rischiando, almeno 5/6 volte di passare in vantaggio. Nel secondo tempo c’è stata l’espulsione di Alex Bengala e anche con un uomo in meno la partita non è cambiata. Anche se in questa giornata abbiamo perso una posizione e ci siamo ritrovati ultimi, sappiamo che questa è la strada giusta e guardando la classifica sono entrate nella zona retrocessione altre 2/3 squadre. Poi volevo fare i complimenti ai miei compagni che hanno dato tutto e vogliono continuare a lottare per questa maglia».Guidonia-Fiano Romano 2-2La Rustica-Futbol Montesacro 2-0Nomentum-Novauto Pro Roma 3-1Riano Calcio-Settebagni 2-0Vicovaro-Zena Montecelio 2-1La Rustica 57Riano Calcio 51S.Angelo Romano 49Vis Subiaco 45Vicovaro 43Nomentum 39Cantalice 38Novauto Pro Roma 35Fiano Romano 34Zena Montecelio, Settebagni e Passo Corese 32Bf Sport 27Futbol Montesacro 26Sporting Montesacro 25Guidonia e Certosa 22Amatrice 21