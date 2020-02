Nomentum-Cantalice 3-0

Andrea Pezzotti

Passo Corese-S.Angelo Romano 1-0

Francesco Manna

Novauto Pro Roma-Bf Sport 1-1

Matteo Dionisi

Amatrice-Futbol Montesacro 1-0

Simone Colangeli

ALTRE GARE, VI DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Termina la sesta giornata di ritorno in Promozione. Sorridono Passo Corese e Amatrice, amaro in bocca per Cantalice e Bf Sport.Un Cantalice rimaneggiato cade in casa del Nomentum, gol fantasma ed errori difensivi fanno male ai reatini. Le dichiarazioni del numero uno biancorosso: «Partita decisa da nostri errori. Ci siamo trovati subito sotto e da lì in poi è stato difficile rientrare in gara».Al Leprignano il Passo Corese ferma la corsa del S.Angelo Romano.porta i tre punti ai coresini. Le parole del difensore centrale: «Abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con chiunque se entriamo in campo con la testa giusta. È una vittoria importante per la classifica, ma il campionato non finisce oggi, dobbiamo rimanere concentrati e centrare l’obiettivo prima possibile. Dedico il gol e mando un abbraccio al mio amico Simone Maresca che ha subito l’infortunio del legamento crociato poche settimane fa».La Bf Sport si prende un buon punto dal Pro Roma. Dionisi in gol per la prima volta con la casacca giallonera. Il “Pampa”,: «Sono molto felice per la prestazione della squadra, rimane un briciolo di rammarico per i 3 punti che avremmo meritato visto quanto espresso in campo. Primo tempo da incorniciare, abbiamo mostrato quello su cui abbiamo lavorato in settimana, essere meno belli ma più concreti e approcciare la gara senza momenti di smarrimento. Non nascondo la contentezza per il goal visto che vengo da un periodo lungo di inattività, sto lavorando bene fisicamente e sono contento di poter essere d'aiuto al raggiungimento della salvezza. Servivano punti a qualunque costo per muovere la classifica, e così é stato. Faccio i complimenti a tutti, sia chi ha giocato, chi é subentrato e chi é venuto a sostenerci, una prestazione che ripaga la società giovane di tanti sforzi. Avanti così».Amatrice conquista tre punti d’oro in chiave salvezza. Santarelli para un rigore poi Gianfelice chiude il match. Le parole di: «Una vittoria molto importante, arrivata sicuramente in una giornata in cui non abbiamo espresso il nostro miglior gioco, ma l’importante erano i tre punti e siamo riusciti ad ottenerli! Come anche ci ha detto il mister prima della gara, questa era una partita da dentro o fuori e grazie a questa vittoria riusciamo a rimanere agganciati al treno delle squadre in lotta per la salvezza. Sono molto contento sia per il gol di Gianfelice perché se lo merita per la voglia che mette in campo in tutte le partite, sia per il rigore parato da Santarelli. Ora testa a domenica prossima, dove cercheremo di replicare il risultato di oggi che ci avvicinerebbe ancora di più al nostro obiettivo, la salvezza».Certosa-Zena Montecelio 1-0Guidonia- Vis Subiaco 2-3Riano Calcio-La Rustica 4-1Sporting Montesacro-Fiano Romano 5-0Vicovaro-Settebagni 1-2La Rustica 51S.Angelo Romano 48Riano 45Vis Subiaco 41Vicovaro 37Cantalice 35Nomentum 34Fiano Romano 33Novauto Pro Roma 32Zena Montecelio, Passo Corese e Settebagni 31Bf Sport 27Futbol Montesacro 26Sporting Montesacro 22Guidonia 21Amatrice 19Certosa 18