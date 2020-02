Novauto Pro Roma-Cantalice 3-1

Matteo Mostarda

Fiano Romano-BF Sport 1-0

Luca Salvi

Passo Corese-Futbol Montesacro 1-0

Francesco Manna

Amatrice-Riano 2-3

Paolo Cenfi

ALTRI RISULTATI, IV DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - La IV giornata di ritorno in Promozione termina col sorriso del Passo Corese mentre Cantalice, Bf Sport e Amatrice tornano a casa con 0 punti.Il Cantalice interrompe il ciclo positivo e cade sul campo del Pro Roma, decisivi tre gol nel primo tempo. Ciogli nel finale mette solo la firma.: «Brutta prestazione di squadra, poco attenti e tanti errori individuali che ci hanno fatto subire tre gol in venti minuti nel primo tempo. Abbiamo reagito dopo lo schiaffo iniziale ma non siamo riusciti a essere concreti. Giornata da dimenticare ma che ci serve da lezione. Ora testa allo Sporting Montesacro».La Bf Sport non dà continuità ai risultati, il Fiano passa grazie a un errore difensivo. Il giallonero: «Abbiamo fatto una buona partita, meglio rispetto a domenica scorsa. Anche se il campo non permetteva le migliori giocate, l’abbiamo interpretata bene. Il gol è arrivato su un nostro errore. Si è sbloccata nel peggiore dei modi. Dispiace per il risultato ma non abbiamo fatto male. Partita nel complesso brutta da parte di entrambe le squadre ma ci siamo difesi bene creando anche qualche azione importate».Al Leprignano gara poco entusiasmante ma il bomber Italiano riporta al successo il Passo Corese. Le parole di: «Non è stata una delle nostre miglior prestazioni, dovuta anche a qualche assenza. Era importante portare a casa il risultato e lo abbiamo fatto. Dobbiamo migliorare e farci trovare pronti per la partita di domenica che per noi sarà fondamentale».Amatrice non sfrutta il fattore Tilesi e va ko col Riano, inutili le due reti ai romani. Le dichiarazioni di: «Non meritavamo di perdere questa partita ma alla fine vince sempre chi segna di più. I tre gol vengono da tre nostri errori che potevamo evitare. Fa male perdere così, facciamo la partita ma non il risultato. Purtroppo manca sempre meno alla fine del campionato e diventa sempre più difficile raggiungere l’obiettivo. Noi ce la metteremo tutta per la salvarci».Certosa-Settebagni 2-3Guidonia-S.Angelo Romano 1-1Nomentum-Zena Montecelio 2-3Sporting Montesacro-Vis Subiaco 5-4Vicovaro-La Rustica 0-2La Rustica 48S.Angelo Romano 47Riano 39Vicovaro 36Vis Subiaco 35Fiano Romano 33Cantalice 32Nomentum e Zena Montecelio 31Novauto Pro Roma e Settebagni 28Bf Sport 26Futbol Montesacro e Passo Corese 25Sporting Montesacro 19Guidonia 18Amatrice 16Certosa 14