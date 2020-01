Bf Sport-Amatrice 3-1

Mario Monaco

Simone Colangeli

Cantalice-Fiano Romano 6-1

Lorenzo Camilli

La Rustica-Passo Corese 4-0

Stefano Italiano

ALTRI RISULTATI, III DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Passa in archivio la III giornata di ritorno in Promozione. Tanti i gol visti nelle sfide reatine: Bf vince il derby con Amatrice, Cantalice travolge in Fiano mentre duro ko per Passo Corese.Monaco e Piras, il più grande e il più giovane dietro all’assist man Grifoni mettono ko Amatrice, non basta Colangeli per i rossoblù. Attimi di paura all'80' per Gianmarco Cardini: dopo un duro scontro di gioco viene portato al de Lellis, dove gli accertamenti del caso escludono fratture o lesioni.L’autore della doppietta, il bomber: «Era la partita del riscatto e dopo cinque sconfitte consecutive l’unica cosa da fare era vincere. Sicuramente non è stata una delle migliori partite ma poco importa, servivano i tre punti e sono arrivati. Dedico i miei gol alla squadra, se riesco a fare gol con questa continuità è anche merito loro che mi mettono in condizioni di farlo. Per ciò che riguarda quanto accaduto a Gianmarco credo stia meglio, certo ha preso una bella botta ma si riprenderà. Dispiace, lo aspettiamo a braccia aperte».Autore del momentaneo pareggio: «E' stato sicuramente un bel derby, una partita giocata correttamente da entrambe le squadre. Purtroppo era una partita che non dovevamo perdere eppure a perdere siamo stati noi. Credo che chi ha assistito alla partita, visto che c’era una bella cornice di pubblico, può dire che il risultato non rispecchia l’andamento della gara. Il calcio è questo, conta chi fa più gol. Ora la salita comincia a farsi ripida. Importante ora è riprendere morale, rimanere uniti e lottare fino alla fine per questa maglia. Al di là di tutte le rivalità che ci possono essere, voglio fare un grande in bocca al lupo a Gianmarco sperando che non sia nulla di grave».Al Ramacogi gioca un maestoso Cantalice: tanti i gol, da Cedric a Agostini passando per la doppietta di Accardo, il gol Panitti e Camilli. I punti arrivano e i biancorossi iniziano la rincorsa verso le prime posizioni.Le dichiarazioni dell’attaccante: «Importante vittoria che ci permette di continuare la striscia di risultati positivi. Era un’occasione importante, vincendo superiamo due squadre e ci portiamo a -4 dai playoff. Devo fare i complimenti a tutti per la grande prestazione. Dedico il gol a Gino, il nonno della mia ragazza, e un po’ anche il mio. Avrebbe compiuto 75 anni».Il Passo Corese cede sin dai primi minuti e al termine del primo tempo è già 4-0 dei romani. I coresini recriminano un rigore e un fallo sul portiere. Bianconeri in zona playout.L’esperto: «Risultato e prestazione da dimenticare. Ad inizio partita siamo andati subito sotto poi abbiamo creato qualcosa ma con queste squadre non si può sbagliare che vieni castigato. Si può perdere sul campo de La Rustica ma non così, abbiamo regalato troppo».Futbol Montesacro-Certosa 0-0Riano-Vicovaro 4-3S.Angelo Romano-Nomentum 1-0Settebagni-Guidonia 3-1Vis Subiaco-Novauto Pro Roma 2-2Zena Montecelio-Sporting Montesacro 1-4S.Angelo Romano 46La Rustica 45Vicovaro e Riano a 36Vis Subiaco 35Cantalice 32Nomentum 31Fiano Romano 30Zena Montecelio e Settebagni 28Bf Sport 26Novauto Pro Roma e Futbol Montesacro 25Passo Corese 22Guidonia 17Sporting Montesacro e Amatrice 16Certosa 11