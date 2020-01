Cantalice-Bf Sport 3-1

Alessandro Beccarini

Mario Monaco

Passo Corese-Riano 1-2

Mattia Somma

Vicovaro-Amatrice 4-1

Simone Colangeli

ALTRE GARE, II DI RITORNO

LA CLASSIFICA

RIETI - Si conclude anche la II giornata di ritorno in Promozione. Tante le emozioni nel derby al Ramacogi, ko per Passo Corese, Amatrice e Bf Sport.Al Ramacogi, il Cantalice fa quattro su quattro contro la Bf Sport: a segno i due eurogol di Mattei e Beccarini poi Cedric chiude i conti. Match rovinato da una rissa al ritorno negli spogliatoi all’intervallo e dalla tensione sugli spalti.Le parole del capitano, ormai storico del Cantalice,: «Vorrei iniziare col dire che quello accaduto durante l’intervallo fuori dal campo è una cosa che non dovrebbe succedere nel calcio ma soprattutto tra persone che si incontrano tutti i giorni. È una cosa che non mi piace quindi chiudo qui la parentesi. Per ciò che riguarda la partita devo fare i complimenti alla Bf Sport che nel primo tempo ha approcciato la gara meglio di noi. Eravamo contratti e abbiamo sofferto il derby come succedeva in passato contro la Spes Poggio Fidoni. Il secondo tempo abbiamo avuto un inversione di marcia e siamo entrati più carichi ribaltando il risultato. Adesso testa a Vicovaro che mercoledì arriva da noi in Coppa, poi Fiano Romano in campionato sempre tra le nostre mura. Partita per partita cercheremo di recuperare qualche punto del girone d’andata».L’autore del vantaggio giallonero, l’ex Cantalice: «Abbiamo disputato un ottimo primo tempo chiudendolo anche in vantaggio. Nella seconda frazione di gioco siamo entrati molli e senza mordere. Bisogna rimboccarsi le maniche e uscire al più presto da questa situazione altrimenti sarà molto dura».Il Passo Corese perde in casa contro l’ostico Riano, Italiano nel finale accorcia solo le distanze. Le parole del numero uno coresino: «La prestazione non è stata delle migliori. Abbiamo iniziato a giocare dopo aver subito due gol. Il Riano è una grande squadra e se non si parte subito con la giusta grinta e concentrazione è difficile ribaltare il risultato. Domenica ci aspetta una partita difficile e dobbiamo prepararla nel migliore dei modi in settimana. Importante è fare punti per raggiungere il nostro obiettivo».Amatrice cede sul campo della corazzata Vicovaro, tiene il primo tempo poi Colangeli pareggia ma nel finale i romani sorpassano. Le dichiarazioni di: «Non siamo stati gli stessi che si sono visti nelle ultime giornate. Sapevamo di affrontare una buona squadra ma non per questo ci è concesso di perdere, anzi, più passano le giornate meno saranno le opportunità per fare punti. Dobbiamo avere più consapevolezza dei nostri mezzi perché abbiamo le qualità. Siamo scesi in campo molli e poco convinti. In questa settimana lavoreremo al massimo per preparare al meglio la prossima gara e tutti uniti lotteremo per uscire dalla zona calda della classifica».Certosa-la Rustica 1-1Fiano Romano-Vis Subiaco 0-1Novauto Pro Roma-Zena Montecelio 2-0Guidonia-Futbol Montesacro 0-1Nomentum-Settebagni 2-3Sporting Montesacro-S.Angelo Romano 4-5S.Angelo Romano 43La Rustica 42Vicovaro 36Vis Subiaco 34Riano 33Nomentum 31Fiano Romano 30Cantalice 29Zena Montecelio 28Settebagni 25Novauto Pro Roma e Futbol Montesacro 24Bf Sport 23Passo Corese 22Guidonia 17Amatrice 16Sporting Montesacro 13Certosa 10