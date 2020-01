Amatrice-Passo Corese 1-1

RIETI - La prima giornata di ritorno in Promozione termina tra la gioia del Cantalice, il pari con poche emozioni nel derby tra Amatrice e Passo Corese e la sconfitta in casa della Bf Sport.Al Tilesi termina in parità e un punto a testa per le due compagini. A Ubertini nel primo tempo risponde Brucchietti nel secondo.Le parole del difensore centrale e neoacquisto dell’Amatrice: «Dopo un primo tempo abbastanza equilibrato, nel secondo meritavamo qualcosa di più. Oltre al gol potevano esserci anche due rigori a nostro favore. Al momento va bene così, dobbiamo raccogliere più punti possibili per raggiungere l’obiettivo. Le prossime partite saranno complicate ma stiamo crescendo e siamo fiduciosi».Il bianconero coresino, anch'egli difensore centrale,: «Abbiamo interpretato bene la partita andando subito in vantaggio. Nel secondo tempo siamo stati sfortunati e ingenui perché dopo la traversa di Italiano abbiamo preso un gol da calcio d’angolo nei minuti finali. C’è rammarico ma sicuramente ci servirà per il futuro».Il Cantalice parte forte poi si fa rimontare al termine dei primi 45’. Nel secondo tempo ribalta la gara e tiene il risultato grazie ad un immenso Andrea Pezzotti. Nel finale espulso anche Panitti. Le parole del bomber biancorosso: «Vinta un’altra battaglia. La squadra sta trovando quella consapevolezza che è mancata nelle partite iniziali. Siamo una squadra forte, l’ho sempre detto e pensato, e le ultime vittorie lo stanno dimostrando. Complimenti e un paluso al nostro portiere Pezzotti, ha dimostrato di essere di un’altra categoria».La Bf Sport perde di misura tra le mura del Gudini. Le dichiarazioni del difensore centrale: «La prestazione svolta nel primo tempo non è stata da noi. Potevamo fare molto di più nonostante le assenze. Due disattenzioni sono costate caro durante la prima frazione di gioco. Nella ripresa siamo riusciti subito ad accorciare le distanze, abbiamo creato molto e nonostante fossimo rimasti in dieci siamo riusciti ugualmente a essere pericolosi. Potevamo raccogliere di più per l’impego profuso».Futbol Montesacro-Nomentum 0-2S.Angelo Romano-Novauto Pro Roma 1-0Settebagni-Sporting Montesacro 1-2Zena Montecelio-Fiano Romano 1-3La Rustica-Guidonia 3-0Riano-Certosa 4-1La Rustica 41S.Angelo Romano 40Vicovaro 33Nomentum e Vis Subaico 31Fiano Romano e Riano 30Zena Montecelio 28Cantalice 26Bf Sport 23Passo Corese e Settebagni 22Novauto Pro Roma e Futbol Montesacro 21Guidonia 17Amatrice 16Sporting Montesacro 13Certosa 9