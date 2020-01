Bf Sport-Vis Subiaco 2-4

Gianmarco Cardini

Zena Montecelio-Cantalice 0-1

Andrea Pezzotti

Vicovaro-Passo Corese 0-0

Mariano Proietti

Amatrice-Certosa 3-1

Mattia Scardaoni

ALTRI RISULTATI, XVII GIORNATA

LA CLASSIFICA

RIETI - Nella giornata di ieri, 5 dicembre, si è disputata l’ultima gara del girone di andata di Promozione. La 17esima vede la vittoria di Cantalice e Amatrice, pari del Passo Corese mentre va ko la Bf Sport. Al termine della prima parte di campionato le reatine vedono posizionarsi nella zona bassa della classifica.La Bf Sport approccia male il nuovo anno: al Gudini il secondo tempo è da dimenticare. Tra le fila reatine espulsi Monaco, Cavallari e Tolomei dalla panchina. Le parole del terzino: «Siamo partiti forte non temendo le loro qualità offensive tanto da passare in vantaggio dopo pochi minuti. Il pareggio ci ha scoraggiato ma Monaco ci ha portato subito sul 2-1. Sul finale di primo tempo una punizione a parer mio inesistente ha portato di nuovo la parità. Quello accaduto nella ripresa è assurdo. C’è stato un blackout da parte della terna. L’espulsione di Cavallari ci ha tagliato le gambe. Ora ci dobbiamo rimboccare le maniche. C’è da lavorare duro e pensare alla prossima gara con il Vicovaro».Il Cantalice si prende i tre punti in casa dello Zena: Accardo nei primi minuti porta avanti i suoi poi i biancorossi non fano altro che controllare. Il numero uno reatino: «Abbiamo svolto una grande prestazione contro una grande squadra. Vittoria sofferta ma nel complesso meritata. Avanti così».Il Passo Corese raccoglie un buon punto in casa del Vicovaro. Tra i sabini ci provano Italiano, Bernardi e Proietti. Queste le parole di: «Abbiamo affrontato una grande squadra che è palesemente costruita per far bene. Noi ci siamo trovati con qualche assenza fondamentale a centrocampo ma siamo riusciti a reggere il confronto. È stata una partita molto bilanciata ma senza troppo occasioni da una parte e dall’altra. Nel complesso il pareggio è il risultato più giusto«.Al Tilesi, Amatrice vince lo scontro diretto con il Certosa. Il duo Colangeli-Scardaoni funziona e porta i tre punti. L’autore del gol: «Ovviamente sono dispiaciuto per le partite non disputate tra infortuni e incompatibilità con il lavoro. Non è facile disputare un campionato non professionistico. Mi è pesato stare fuori, sono rientrato da due gare dove abbiamo raccolto quattro punti. Ieri abbiamo fatto una buona prestazione. La loro posizione di classifica ci poteva portare a pensare che fosse una partita facile ma il campionato è equilibrato e ci stiamo giocando tutte le partite alla pari. Interessante sarà il finale. Loro sono una buona squadra ma peccano a livello fisico. Noi siamo stati molto intelligenti, aspettando quando era il momento. Sono molto contento del gol. Vorrei fare i complimenti a Yuri Pantarotto che ha fatto due parate da vero professionista».Futbol Montesacro-Sporting MontesacroLa Rustica-Nomentum 2-0Riano-Guidonia 3-2S.Angelo Romano-Fiano Romano 1-0Settebagni-Novauto Pro Roma 4-3La Rustica 38S.Angelo Romano 37Vis Subiaco 31Vicovaro 30Nomentum e Zena Montecelio 28Fiano Romano e Riano 27Cantalice e Bf Sport 23Settebagni 22Novauto Pro Roma e Passo Corese 21Futbol Montesacro 18Guidonia 17Amatrice 15Sporting Montesacro 10Certosa 9