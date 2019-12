Zena Montecelio-Bf Sport 2-1

Matteo Piras

Settebagni-Cantalice 2-4

Cristiano Santarelli

Passo Corese-Certosa 0-2

Francesco Manna

Amatrice-Nomentum 0-0

Paolo Cenfi

ALTRE GARA, XV GIORNATA

LA CLASSIFICA

RIETI - Si conclude la 15esima giornata di Promozione. Tra le reatine vince solo il Cantalice, ottimo pareggio per Amatrice mentre vanno ko Bf Sport e Passo Corese.Una Bf Sport rimaneggiata non sfigura sul campo dello Zena. Prima va sotto poi Piras pareggia, nel finale il gol vittoria dei romani. Primo gol in Promozione del classe 2002: «Abbiamo dominato la partita per almeno 70’, tutto questo con assenze importanti come quella di Monaco. Abbiamo pagato due disattenzioni e loro sono stati bravi a sfruttarle. Siamo sulla strada giusta. Dedico il gol alla mia famiglia e ai miei compagni che mi sostengono ogni giorno».Il Cantalice fa male al Settebagni, 4-0 in 70’ poi i due gol dei padroni di casa. Le parole di, autore del 2-0: «Abbiamo approcciato molto bene la partita e dopo i primi dieci minuti è arrivato il gol di Camilli che ha reso tutto più semplice. Bella prestazione da parte di tutti anche se nel finale abbiamo sofferto un po’. Sono molto contento per il mio primo gol stagionale che cosa più importante ha aiutato la squadra nel portare a casa il risultato».Il Passo Corese va ko tra le mura amiche, il Certosa passa 0-2. Le parole di: «Abbiamo sottovalutato la partita entrando in campo nel peggiore dei modi. Due nostre disattenzioni hanno deciso la partita che dovevamo vincere assolutamente. Non molliamo, siamo un grande gruppo e sono sicuro che ripartiremo già da domenica».Al Tilesi, Amatrice ferma il quotato Nomentum: reti inviolate nei 90’. Le dichiarazioni del classe ’98: «E' stata una partita dove non si è vista la differenza in classifica. Nel primo tempo abbiamo fatto noi la partita mentre nel secondo dobbiamo ringraziare il nostro portiere Santerelli. Abbiamo capito qual è la strada da percorrere e non dobbiamo mollare per raggiungere il nostro obiettivo».Futbol Montesacro-Fiano Romano 0-3La Rustica-Novauto Pro Roma 3-0Riano-Sporting Montesacro 1-2S.Angelo Romano-Vis Subiaco 0-0Vicovaro-Guidonia 1-0S.Angelo Romano 33La Rustica 32Vis Subiaco, Nomentum, Zena Montecelio 27Vicovaro 26Fiano Romano 24Bf Sport e Riano 23Cantalice e Settebagni 19Novauto Pro Roma e Futbol Montesacro 18Passo Corese 17Guidonia 16Amatrice 11Sporting Montesacro 10Certosa 9