Bf Sport-Certosa 2-1

Mario Monaco

Cantalice-Futbol Montesacro 1-2

Cristiano Santarelli

Guidonia-Passo Corese 2-1

Stefano Italiano

Sporting Montesacro-Amatrice 1-0

Simone Gianfelice

ALTRI RISULTATI, XIV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Più ombre che luci nella 14esima giornata di Promozione delle reatine: vince solo la Bf Sport, sconfitte Cantalice, Passo Corese e Amatrice.I gialloneri si esaltano tra le mura del Gudini, Monaco mette ko il Certosa con una doppietta. Le parole del bomber: «Partita giocata bene sin dai primi minuti, abbiamo avuto sempre il pallino del gioco. Nella ripresa siamo scesi in campo con poco cattiveria. Sapevamo che il Certosa giocava molto bene palla a terra. Siamo stati bravi a portarla a casa. Tre punti per noi fondamentali».Il Ramacogi tradisce il Cantalice: Camilli nel primo tempo non basta e il Futbol la ribalta nei primi 10’ del secondo. Le dichiarazioni di: «C’è molto rammarico per la partita. Abbiamo dominato per lunghi tratti senza subire neanche un tiro nei primi 45’ di gioco. Nella ripresa due ripartenze avversarie sono bastate per farci andare sotto e non riprendere più il risultato. Nel finale abbiamo attaccato con tutte le nostre forze».Il Passo Corese si porta avanti con Italiano poi l’ex De La Vallée fa doppietta in 10’. Il bomber coresino: «Siamo passati in vantaggio per una disattenzione avversaria e ne ho approfittato. Subito dopo il gol c’è stato il nostro solito calo. Loro ne hanno approfittato alla grande. Abbiamo perso una partita molto importante per la classifica. Non sono contento della prestazione».Amatrice esprime il suo gioco ma nel finale la beffa: prima l’espulsione di Scardaoni poi il gol romano. Le parole di: «Buona partita contro una squadra organizzata e diversa da quando l’abbiamo incontrata in Coppa. Loro giocano bene a calcio. Noi abbiamo fatto la nostra partita fino all’espulsione poi ci siamo abbassati un po’. Abbiamo avuto le nostre occasioni ma senza colpire, bisogna fare gol. Dobbiamo lavorare durante la settimana, è il nostro primo anno di Promozione e stiamo accusando la categoria».Nomentum-Vicovaro 2-0Novauto Pro Roma-Riano Calcio 3-2Vis Subiaco-Settebagni 2-1Zena Montecelio-S.Angelo Romano 2-3Fiano Romano-La Rustica 0-2S.Angelo Romano 32La Rustica 29Vis Subiaco e Nomentum 26Zena Montecelio 24Riano Calcio, Vicovaro e Bf Sport 23Fiano Romano 21Settebagni 19Novauto Pro Roma e Futbol Montesacro 18Passo Corese 17Cantalice e Guidonia 16Amatrice 10Sporting Montesacro 7Certosa 6