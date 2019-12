S.Angelo Romano-Bf Sport 4-1

Marko Pengili

La Rustica-Cantalice 1-0

Lorenzo Camilli

Passo Corese-Nomentum 1-1

Daniele Filippi

Amatrice-Novauto Pro Roma 3-2

Simone Colangeli

ALTRI RISULTATI, XIII GIORNATA

LA CLASSIFICA

RIETI - Nella 13esima giornata di Promozione torna a sorridere l'Amatrice, pari per Passo Corese mentre vanno ko Bf Sport e Cantalice.Per i gialloneri bene i primi 15’ poi il crollo. Da valutare i tempi di recupero per il difensore Leonardo Grillo che ha riportato ieri la lussazione alla clavicola destra. Le parole del terzino: «Siamo partiti bene poi tre gol in venti minuti ci hanno tagliato le gambe. Nel secondo tempo abbiamo avuto buone occasioni. Nel complesso non è stata una prestazione all’altezza ma ci rifaremo sicuramente nella prossima partita».Il Cantalice domina il match ma viene beffata nei minuti finali. L’attaccante: «E' una sconfitta che brucia perché arrivata immeritatamente e a tempo scaduto. Nonostante questo credo che la squadra abbia espresso una prestazione convincente e sebbene non siano arrivati i tre punti abbiamo continuato il trend positivo intrapreso da un paio di partite. Questo è solo un piccolo stop, non vogliamo fermarci ora».Il Passo Corese fa la sua partita, prima passa in vantaggio poi viene recuperato. Il capitano bianconero: «E' stata una bella partita, loro sono una buona squadra, una delle più in forma del campionato. Siamo riusciti a passare in vantaggio ma dopo il gol è scesa la concentrazione e ci siamo fatti recuperare, questa è una delle cose che dobbiamo migliorare. Nel secondo tempo la partita è stata equilibrata ma potevamo portare a casa i tre punti. Ci prendiamo il punto e pensiamo subito a preparare la prossima partita che sarà molto importante».Al Tilesi, mister Desideri riporta l’Amatrice al successo. Colangeli bis e Pezzotti stendono la Novauto. Le dichiarazioni di: «Stiamo crescendo partita dopo partita e dobbiamo continuare così perché abbiamo tutte le carte in regola per fare questa categoria. Erano già diverse partite che c’era la prestazione ma non il risultato e finalmente sono arrivati entrambi. Dedico i gol a mio padre e alla mia ragazza che vengono sempre a vedermi nonostante le temperature».Certosa-Guidonia 0-2Futbol Montesacro-Vis Subiaco 1-1Riano-Fiano Romano 3-2Settebagni- Zena Montecelio 3-2Vicovaro-Sporting Montesacro 1-0S.Angelo Romano 29La Rustica 26Zena Montecelio 24Vis Subiaco, Nomentum, Riano e Vicovaro 23Fiano Romano 21Bf Sport 20Settebagni 19Passo Corese 17Cantalice 16Novauto Pro Roma, Futbol Montesacro 15Guidonia 13Amatrice 10Certosa 6Sporting Montesacro 4