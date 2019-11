Amatrice-Cantalice 2-2

Settebagni-Bf Sport 0-2

Passo Corese-Novauto Pro Roma 3-2

ALTRI RISULTATI, XI GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Si è conclusa l’XI giornata di Promozione. Tra le quattro reatine vincono Bf Sport e Passo Corese, un punto a testa nel derby tra Amatrice e Cantalice.Al Tilesi di Amatrice termina 2-2 il derby con il Cantalice. Un punto che serve a poco per entrambe le formazioni che occupano la zona calda della classifica. Per i padroni di casa vanno in gol Medici e Pietrangeli, per i biancorossi Panitti e Mostarda.Le parole del giovane rossoblù: «Bella partita, impostata bene fin dall’inizio. Peccato per una nostra disattenzione che ha portato il gol degli avversari. La nostra reazione è stata comunque molto positiva, peccato nel finale dopo abbiamo subito gol sempre su un nostro errore. Risultato che ci penalizza ma continuiamo così pensando alla prossima gara e imparando dalle nostre disattenzioni».Le dichiarazioni del biancorosso: «Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Abbiamo affrontato la gara con il miglior atteggiamento ma ciò non è bastato e abbiamo pagato troppo molti errori individuali che non ci hanno portato alla vittoria. Adesso testa a Riano per far terminare questo periodo negativo».La Bf Sport continua la sua corsa: la doppietta di Monaco regala al tecnico Andrea Rogai i suoi primi tre punti. Le parole del numero 9 giallonero: «E' stata una partita giocata con il solito agonismo e con la voglia di fare risultato. Sapevamo che non era facile contro una squadra in salute e abbiamo avuto la giusta concentrazione per portare a casa tre punti fondamentali. Faccio i complimenti alla squadra perché si è rivisto un gruppo unito e con la voglia di raggiungere un obiettivo comune».Il Passo Corese continua la striscia di risultati positivi ed esce dalla zona calda della classifica. Col Pro Roma, prima va sotto poi recupera e ribalta. Il gol del pareggio coresino è siglato da: «Sono veramente molto contento per il risultato, una vittoria estremamente importante contro una compagine che veniva da quattro vittorie consecutive. Lo spirito visto in campo, se mantenuto e coltivato, ci permetterà di giocarcela con tutti. Forza Coresina».Certosa-Sporting Montesacro 0-2Futbol Montesacro-S.Angelo Romano 0-1Guidonia-Nomentum 0-2La Rustica-Zena Montecelio 0-1Riano-Vis Subiaco 2-2Vicovaro-Fiano Romano 5-0S.Angelo Romano 26Zena Montecelio 23Vis Subiaco 22Riano e La Rustica 20Bf Sport, Nomentum e Vicovaro 19Fiano Romano 18Passo Corese 15Novauto Pro Roma 14Settebagni, Futbol Montesacro e Cantalice 13Guidonia 9Amatrice 7Certosa 6Sporting Montesacro 3