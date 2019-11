Bf Sport – Nomentum 0-0

Fiano Romano-Passo Corese 1-1

Cantalice-Vicovaro 1-3

Vis Subiaco-Amatrice 2-0

ALTRI RISULTATI, X GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Giornata incolore per le reatine in Promozione: la decima giornata termina con due pareggi e due sconfitte.La Bf Sport trova il primo pareggio stagionale contro un ottimo Nomentum. Poche le occasioni nitide per entrambe le compagini che si godono un buon punto. Le parole del giovanissimo: «Che fosse una partita difficile lo sapevamo. Loro sono una squadra giovane che gioca un buon calcio. Siamo stati bravi a chiudere gli spazi. Risultato giusto per le occasioni create da tutte e due le formazioni».Il derby tra Fiano e Passo Corese si decide nei primi 10’. Prima il gol dei padroni di casa poi Italiano fa 1-1. Le parole del bomber coresino: «E' stata una bella partita sia per noi che per il pubblico. Ci siamo svegliati dopo il gol subito e sul finale di primo tempo abbiamo sbagliato anche il rigore. Insomma una grande partita. Giocando con questa intensità sarà difficile giocare contro di noi, stiamo diventando una squadra scomoda per tutti. Dedico il gol a mio moglie e a mio figlio”.Il Cantalice parte male: la traversa di Santarelli non entra e Vicovaro raddoppia in pochi minuti. Nulla da fare nella ripresa. Il numero uno biancorosso: «Partita giocata bene ma due disattenzioni ci hanno punito e ci siamo trovati sotto di due gol, da lì in poi è difficile tornare in partita».L’Amatrice tiene testa al Subiaco fin quando può. I rossoblù incassano un gol per tempo. Le parole di: «Siamo andati sotto su una nostra disattenzione ma nel resto del primo tempo la partita è stata equilibrata. Stesso copione il secondo tempo ma all’85’ ci è stato assegnato l’ennesimo rigore contro, molto dubbio, e siamo andati sotto 2-0. Dobbiamo cercare di rimanere uniti e combattere ogni domenica per salvarci.Novauto Pro Roma-Certosa 3-1S.Angelo Romano-La Rustica 1-1Settebagni-Futbol Montesacro 2-0Sporting Montesacro-Guidonia 1-2Zena Montecelio-Riano Calcio 3-1S. Angelo Romano 23Vis Subiaco 21Zena Montecelio e La Rustica 20Riano Calcio 19Fiano Romano 18Vicovaro, Nomentum e BF Sport 16Novauto Pro Roma 14Settebagni e Futbol Montesacro 13Cantalice e Passo Corese 12Guidonia 9Certosa e Amatrice 6Sporting Montesacro 0