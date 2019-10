La Rustica-Bf Sport 2-1

Andrea De Gennaro

Guidonia-Cantalice 3-2

Orlando Agostini

Passo Corese-Zena Montecelio 1-0

Francesco Manna

Amatrice-Settebagni 2-1

Paolo Cenfi

ALTRI RISULTATI, VII GIORNATA

LA CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si conclude tra luci e ombre la settima giornata di Promozione: bene Passo Corese e Amatrice, vanno ko Bf Sport e Cantalice.La Bf Sport controlla il pallino del gioco ma due disattenzioni nel recupero del primo tempo portano i due gol dei padroni di casa. Il difensore centrale: «Dal mio punto di vista abbiamo svolto una grande partita. Sono state molte le occasioni nel primo tempo dove il portiere ha fatto grandissime parate. Purtroppo per distrazioni abbiamo preso due reti nel finire di primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo tenuto noi il gioco riuscendo ad accorciare le distanze ma senza trovare il secondo gol. C’è rammarico per il risultato perché meritavamo di più».Il Cantalice sigla il doppio soprasso ma nella ripresa crolla e passa il Guidonia. Il giovane e autore del gol: «Abbiamo approcciato la partita molto bene e siamo riusciti a tenerla in mano anche dopo il pareggio subito. Dopo l’intervallo abbiamo abbassato il ritmo subendo i loro gol. Spero che questa sconfitta ci dia la forza per riprenderci da questo periodo di alti e bassi e che col tempo riusciremo a raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati, siamo un gruppo molto unito».Il Passo Corese fa il bis e si prende i tre punti dallo Zena Montecelio. Il difensore centrale: «Abbiamo interpretato e preparato bene la partita. Siamo contenti per la vittoria e per il gioco che abbiamo espresso in campo. Purtroppo anche oggi abbiamo sprecato troppo. Dobbiamo continuare su questa strada e pensare già da domani al Subiaco».I rossoblù dell’Amatrice regalano i primi tre punti della Promozione al proprio pubblico. Il terzino: «Partita molto equilibrata con poche occasioni da gol da entrambe le parti ma alla fine il risultato è giusto. Ci siamo presi i primi tre punti della stagione, molto importanti e che cercavamo da inizio campionato. Siamo molto contenti e prenderemo questo risultato come punto di partenza per continuare a migliorare».Riano Calcio-Futbol Montesacro 3-0Nomentum-Fiano Romano 3-0Sporting Montesacro-Novauto Pro Roma 3-4Vicovaro-Pol.S.Angelo Romano 1-1Certosa-Vis Subiaco 0-2Riano Calcio 19S. Angelo Romano e Vis Subiaco 16Fiano Romano 14Futbol Montesacro e La Rustica 13Vicovaro e Nomentum 12Zena Montecelio 11Cantalice, Bf Sport 9Settebagni e Passo Corese 7Guidonia e Amatrice 6Novauto Pro Roma 5Certosa 3Sporting Montesacro 0