Bf Sport-Novauto Pro Roma 1-0

Gianmarco Cardini

Cantalice-Nomentum 0-3

Andrea Pezzotti

S.Angelo Romano-Passo Corese 0-4

Daniele Filippi

Futbol Montesacro-Amatrice 0-0

Yuri Pantarotto

ALTRI RISULTATI, VI GIORNATA

LA CLASSIFICA

RIETI - Termina la sesta giornata di Promozione: vince e sorride la Bf Sport, buon punto per l’Amatrice mentre vanno ko Cantalice e Passo Corese.La matricola Bf Sport agguanta il primo successo tra le mura amiche: Cavallari allo scadere si prende i tre punti con un eurogol. Le parole di: «Dopo due prestazioni deludenti era importante vincere e rialzarsi, soprattutto per una svolta mentale. Buon primo tempo, nel secondo abbiamo messo una marcia in più sapendo anche soffrire quando era il momento. Dedico la vittoria a mio nonno scomparso in settimana. Complimenti a Manuel Cavallari e a tutta la squadra per la mentalità messa in campo».Il Cantalice viene travolto dal Nomentum, tre gol su calci piazzati. Il numero uno biancorosso: «Partita approcciata male. Dopo il primo gol subito, abbiamo avuto diverse occasioni per pareggiare ma siamo stati puniti su tre calci da fermo. Ora testa bassa e pedalare».Il Passo Corese crolla in casa del S’Angelo Romano, gol regalati secondo mister Benigni. Il capitano bianconero: «Purtroppo abbiamo commesso un altro passo falso. Abbiamo approcciato bene la gara e siamo andati discretamente fino al loro vantaggio. Il raddoppio poi ci ha tagliato le gambe. Nel secondo tempo non siamo riusciti a riaprirla, anzi l’hanno chiusa loro. C’è tanto da lavorare, quello che stiamo facendo in questo momento non basta».L’Amatrice raccoglie un buon punto sul campo romano, gli viene negato il vantaggio su un gol fantasma. Il capitano rossoblù: «Siamo entrati in campo con lo spirito giusto. Avevamo voglia di riscatto e abbiamo messo la giusta cattiveria agonistica. Nel primo tempo è mancata solo la fortuna per mettere la palla in rete, nel secondo abbiamo subito molto poco. Grande prestazione di tutti».La Rustica-Riano Calcio 1-2Vis Subiaco-Guidonia 1-0Zena Montecelio-Certosa 4-0Fiano Romano-Sporting Montesacro 2-1Settebagni-Vicovaro 0-2Riano Calcio 16S. Angelo Romano 15Fiano Romano 14Futbol Montesacro e Vis Subiaco 13Zena Montecelio e Vicovaro 11La Rustica 10Cantalice, Bf Sport e Nomentum 9Settebagni 7Passo Corese 4Certosa, Guidonia e Amatrice 3Novauto Pro Roma 2Sporting Montesacro 0