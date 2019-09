Cantalice-Novauto Pro Roma Calcio 4-1

Lorenzo Camilli

Bf Sport-Fiano Romano 1-4

Alessio Fosso

Riano Calcio-Amatrice 6-0

Paolo Cenfi

Futbol Montesacro-Passo Corese 2-0

Mattia Somma

ALTRE RISULTATI, IV GIORNATA

LA CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Dalla quarta giornata di Promozione esce col sorriso solo il Cantalice che si esalta tra le mura amiche. Dure le sconfitte di Bf Sport, Amatrice e Passo Corese.Il Cantalice travolge la Novauto, il Gudini fa sorridere i ragazzi di mister Patacchiola. Il classe ’97,, prima apre le danze poi fa doppietta: «La squadra ha fatto una prestazione solida in ogni reparto. Siamo stati bravi a chiuderla nel secondo tempo con un risultato importante che ci dà fiducia. Era fondamentale prendere i tre punti. Il primo gol lo dedico alla mia famiglia e alla mia ragazza. Il secondo alla squadra e al mister, lo schema da cui è scaturito è frutto della sua intuizione».La Bf Sport produce buon gioco ma il Fiano è bravo a colpire in ripartenza: Pangallozzi fa tripletta. Le parole del terzino del 2000: «Abbiamo disputato una buona gara, soprattutto nel primo tempo dove abbiamo creato molte occasioni ma non concretizzate. È stata una delle prime partite in cui abbiamo espresso il nostro gioco. I gol sono venuti fuori da nostre disattenzioni. Ora guardiamo avanti per la nostra strada, non siamo inferiori a nessuno».L’Amatrice paga la brutta ripresa e il Riano ne approfitta. Il classe ’98,: «Dopo un primo tempo che si è concluso sull’1-0, nel secondo c’è stato un calo da parte di tutta la squadra e abbiamo subito le restanti reti. Nonostante tutto ripartiremo già da mercoledì con la Coppa, poi ci rifaremo in campionato».Il Passo Corese cede in casa della capolista Futbol Montesacro, continua a esserci un brutto approccio alla gara. Il numero uno bianconero classe '97: «Siamo una squadra giovane e sicuramente stiamo passando un periodo no. Le potenzialità ci sono, dobbiamo migliorare l’approccio alla partita e credere di più in noi stessi. Abbiamo giocato un buon secondo tempo durante il quale abbiamo avuto spesso l’opportunità di riaprire la gara. Ora abbiamo Barbarella e Paltemio infortunati, due giocatori di esperienza che fanno la differenza».La Rustica-Vicovaro 1-2Vis Subiaco-Sporting Montesacro 2-1Zena Montecelio-Nomentum 5-1Settebagni-Certosa 0-2Pol.S. Angelo Romano-Guidonia 2-1Futbol Montesacro 12Riano Calcio, Vis Subiaco, Fiano Romano 10S. Angelo Romano 9Settebagni , Zena Montecelio , La Rustica 7Cantalice e Bf Sport 6Vicovaro 5Certosa, Nomentum 3Guidonia e Amatrice 2Novauto Pro Roma e Passo Corese 1Sporting Montesacro 0