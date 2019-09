Bf Sport-Cantalice 0-1

Simone Accardo

Mattia Tolomei

Riano Calcio-Passo Corese 2-0

Daniele Filippi

Amatrice-Vicovaro 2-2

Mattia Scardaoni

ALTRI RISULTATI, II GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Termina la seconda giornata di Promozione e la classifica inizia pian piano ad allungarsi. Tra le reatine vince solo il Cantalice che batte nel derby la Bf Sport, l’Amatrice pareggia e il Passo Corese viene sconfitto a Riano.Il derby del Gudini è del Cantalice, che conquista i primi tre punti stagionali. Bf Sport sconfitta dopo la bella vittoria all'esordio.L’autore del gol vittoria: «Sicuramente è stata una partita difficile, sapevamo benissimo il valore dei loro giocatori. Noi abbiamo fatto una grande partita sotto tutti gli aspetti anche se non stiamo al massimo della condizione».L’ex Rieti: «Partita equilibrata sin dall’inizio. Noi abbiamo provato a fare il nostro gioco ma sono stati molto bravi a chiuderci ogni spazio. Come ha detto il mister il risultato più giusto era lo zero a zero ma ci hanno colpito su un episodio dubbio. Anche questo è il calcio. Ora testa ad Amatrice».Il Passo Corese rimedia la prima sconfitta stagionele a Riano: bene il gioco ma serve più concretezza.Le parole di capitan: «Abbiamo affrontato una buona squadra e avevamo preparato bene la partita ma purtroppo siamo usciti sconfitti. Abbiamo sempre fatto il nostro gioco ma dobbiamo essere più concentrati in alcune circostante, più cattivi e vogliosi di fare risultato».L’Amatrice pareggia al debutto tra le mura amiche. Alla vigilia il punto col Vicovaro poteva anche andar bene, ma per come si era messa la partita il pari brucia un po', visto che è stato raggiunto dai romani nel recupero e su rigore.L’autore del gol: «Partita dinamica con tante azioni costruite da parte di entrambe le formazioni. Bella partita anche da vedere. Credo che entrambi i rigori concessi fossero molto dubbi, comunque l’arbitraggio è stato molto rispettoso. Sono contento per il gol perché è il mio primo in Promozione e averlo fatto ad Amatrice avrà un ricordo importante, la mia dedica va a tutti i terremotati».Mercoledì, sempre al Tilesi (ore 15.30), l’Amatrice giocherà il turno preliminare contro lo Sporting Montesacro.La Rustica-Certosa 1-0Vis Subiaco-Fiano Romano 2-2Zena Montecelio-Novauto Pro Roma 0-0Futbol Montesacro-Guidonia 3-1Settebagni-Nomentum 0-0Pol.S. Angelo Romano-Sporting Montesacro 3-2Futbol Montesacro, Riano Calcio e Pol S Angelo Romano 6Settebagni, Fiano Romano, Vis Subiaco, La Rustica 4Bf Sport, Cantalice 3Amatrice 2Nomentum, Novauto Pro Roma, Vicovaro, Guidonia, Passo Corese, Zena Montecelio 1Certosa, Sporting Montesacro 0