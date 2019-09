Passo Corese-Amatrice 0-0

RIETI - La prima giornata di Promozione si conclude tra i sorrisi della Bf Sport, l'amarezza dell Passo Corese che pareggia nel derby con il soddisfatto Amatrice, e la delusione il Cantalice che esce sconfitto.Il match giocato al “Leprignano” di Capena a porta chiuse (dalla prossima gara dovrebbe tornare l'agibilità delle tribune) termina a reti inviolate: 0-0. Dopo un primo tempo dove il Passo Corese ha di fatto tenuto il pallino del gioco, nella ripresa le squadre si sono equivalse. L’episodio più significativo è il rigore tirato dal bianconero Manna e parato dal rossoblù Pantarotto.Le parole del difensore centrale: «Abbiamo approcciato bene la gara non concretizzando però molto azioni da gol. Nella ripresa potevamo passare in vantaggio su rigore ma lo abbiamo fallito. Mi assumo tutte le responsabilità perché se non avessi sbagliato avremmo trovato i tre punti ma aldilà di questo faccio i complimenti alla squadra, al mister e al prof perché si vedono i risultati del lavoro svolto».L’estremo difensore rossoblù: «Sapevamo di affrontare una formazione di esperienza che è in questa categoria da diverso tempo. Nel corso del primo tempo abbiamo sofferto molto il loro gioco ma nella ripresa abbiamo approcciato meglio la gara riuscendo a finalizzare qualche occasione. Per nostra fortuna il rigore parato ci ha tenuto a galla. Un punto fondamentale su un campo non facile».La matricola Bf Sport conquista i suoi primi tre punti e lo fa sul difficile campo del Vicovaro, dove in pochi escono vincitori. Buon primo tempo dei gialloneri che costruiscono molto arrivando anche al gol con Mario Monaco su assist del neoacquisto Cristian Ciaramelletti, poco dopo i tiburtini rimangono il dieci. Nella ripresa il Vicovaro alza il baricentro ma la retroguardia del tecnico Costantino Fabiani neutralizza gli attacchi avversari. Ciaramelletti nel finale si divora il gol del raddoppio. Le dichiarazioni del neo sposo e bomber giallonero: «Partita approcciata molto bene sin dall’inizio, abbiamo disputato i primi 45’ a ritmi molto alti e li abbiamo messi in difficoltà. Nel secondo tempo siamo calati ma tenendo sempre il campo e portando a casa tre punti preziosi. Per iniziare il campionato serviva fare punti e abbiamo fatto bottino pieno. Adesso un giorno di riposo e da martedì penseremo a preparare la gara di domenica».Il Cantalice non supera la Vis Subiaco e tra le mura del Gudini subisce le ripartenze degli ospiti. Buon primo tempo che vede due squadre schierate bene dove non si vedono grandi occasioni da gol. Al 35esimo del primo tempo viene espulso Panitti per doppia ammonizione. I biancorossi giocano la ripresa in inferiorità numerica e con molti acciaccati, reggono il campo fino al 30esimo quando arrivano i gol di Basilico e Trombetta. Il numero uno del Cantalice,: «Abbiamo disputato una partita molto equilibrata fino all’espulsione di Panitti. Nel secondo tempo avere dei giocatori fuori causa non ci ha permesso di avere le giuste alternative e abbiamo sofferto».Certosa-Riano Calcio 1-2Fiano Romano-Zena Montecelio 3-1Guidonia-La Rustica 2-2Nomentum-Futbol Montesacro 1-2Novauto Pro Roma Calcio- Polisportiva S. Angelo Romano 1-2Sporting Montesacro- Settebagni Calcio 1-4Settebagni, Vis Subiaco, Bf Sport, Futbol Montesacro, Pol.S.Angelo Romano, Riano Calcio e Fiano Romano 3Amatrice, La Rustica, Guidonia e Passo Corese 1Zena Montecelio, Certosa, Nomentum, Vicovaro, Cantalice, Sporting Montesacro e Novauto Pro Roma Calcio 0