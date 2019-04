Passo Corese-Atletico Zagarolo 0-0

Palestrina-Maglianese 5-0

Giardinetti-Cantalice 1-0

ALTRI RISULTATI, XV DI RITORNO

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI- Termina la XV giornata di ritorno in Promozione. A due giornate dal termine è festa salvezza del Passo Corese, la Maglianese deve digerire la sconfitta e sperare in un punto, il Cantalice pensa alla crescita dei suoi giovani.A due giornate dal termine la neopromossa Passo Corese è salva. Ai bianconeri basta uno 0-0 con l’Atletico Zagarolo per festeggiare la permanenza nella seconda categoria regionale. Al Di Tommaso è dunque festa per l’obiettivo raggiunto con due turni d’ anticipo. A soli 10’ dal fischio iniziale è rigore per i romani che però lo falliscono. Poco più tardi anche Fiorentini per i bianconeri sbaglia il penalty. Nella ripresa il Passo Corese gestisce e lo Zagarolo si chiude in difesa. Le parole di: «Abbiamo raggiunto l’obiettivo stagionale e siamo molto felici. È stata una bella partita, sia noi che loro abbiamo fallito un rigore. Forse meritavamo noi ma va bene così».Pesante il ko della Maglianese, in casa del Palestrina è 5-0. Ora serve un punto per la salvezza. Partono bene i sabini: Lucà e Bonamici ci provano ma non trovano il gol, poi alla mezz’ora il Palestrina si porta in vantaggio e nella ripresa dilaga.: «Abbiamo giocato abbastanza bene nel corso del primo tempo, le occasioni da gol create non sono state sfruttate. Subito il gol nel finale del primo tempo, siamo rientrati male subendo i restanti gol. Ora dobbiamo pensare subito al Passo Corese dove sarà necessario chiudere i conti».Il Cantalice cede con onore (1-0) al Giardinetti. Il risultato cambia poco la classifica e le sorti dei biancorossi. Ora sesti. I reatini, molto rimaneggiati e con molti under in campo, prima subiscono il vantaggio romano, poi rialzano la testa ma Monaco e Suwareh non riescono a trovare il pareggio.: «Partita giocata con molti giovani. Abbiamo subito lo svantaggio dopo pochi minuti poi nel corso della partita non siamo riusciti a sfruttare molte palle gol nitide per trovare il pareggio».Accademia Calcio Roma-Fiano Romano 2-3Football Riano-Settebagni 1-2Licenza-Vicovaro 3-7S.Angelo Romano-Vis Subiaco 3-0Tivoli-Guidonia 2-0Riposava Spes Poggio FidoniTivoli 67Palestrina 62Fiano Romano 61Vicovaro 54Giardinetti 52Cantalice 50Football Riano 47Pol.S.Angelo Romano 44Vis Subiaco 41Settebagni Calcio Salario 38Passo Corese 37Atletico Zagarolo 36Maglianese 34Guidonia 28Accademia Calcio Roma 27Spes Poggio Fidoni 17Licenza 16