Spes Poggio Fidoni-Cantalice 1-3

Licenza-Maglianese 2-3

ALTRI RISULTATI, XI DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Conclusa anche l’undicesima giornata di Promozione. Tra le reatine gioisce la Maglianese mentre la Spes Poggio Fidoni va ko sotto i colpi del Cantalice.Il Cantalice vince il derby del Chiani: 1 a 3 sulla Spes Poggio Fidoni. Il risultato poco cambia la situazione in classifica delle due squadre reatine. Dopo una gara equilibrata nel corso del primo tempo, con azioni pericolose da parte di Mattei per gli ospiti e Mariantoni per i padroni di casa, la ripresa è ricca di emozioni e di tensione. Al 3’ Accardo porta i suoi sullo 0 a 1. Al 24’, dopo un fallo di Monaco ai danni di Massimi, poi uscito per infortunio, si scatena un parapiglia tra le due formazioni: ne fanno le spese Suwareh e Di Loreto, espulsi. Al 35’ Dionisi, da poco entrato, porta la gara in parità ma poco più tardi sbaglia un rigore fatale per il prosieguo della gara. Al 45’ viene espulso Petrongari per proteste: i padroni di casa rimangono in nove. Il Cantalice ne approfitta portandosi in avanti con Santarelli e Agostini che nei minuti di recupero chiudono i conti.Il ’98 gialloverde: «Siamo molto amareggiati per la sconfitta, per noi erano punti importanti. I risultati delle altre partite erano a nostro favore e non ne abbiamo approfittato. Dopo il rigore sbagliato ci siamo disuniti subendo i restanti gol. Ora dobbiamo pensare alle partite che restano cercando di fare più punti possiibli».Dall'altro lato il centrocampista sempre classe ’98: «Abbiamo giocato molto bene, soprattutto nella prima frazione di gioco dove abbiamo creato molte occasioni da gol e dove Natali ha contribuito con parate importanti. Nella ripresa c’è stata molta tensione ma siamo stati bravi a portare a casa il risultato. Auguro alla Spes di riuscire a giocarsi i playout».La Maglianese espugna 2 a 3 il campo del Licenza e lascia la zona playout. Succede tutto nella seconda frazione di gioco: prima i romani passano in vantaggio su calcio piazzato. Sale in cattedra Fabio Giuliani (capitano dei sabini) che mette il sigillo sul match: prima sigla il pareggio su punizione, poi ribalta il risultato su azione personale. A venti minuti dal termine l’argentino Ojeda segna l’1 a 3 su ripartenza. Nei minuti di recupero Francucci viene espulso per fallo in area e il Licenza accorcia le distanze dagli undici metri.L’autore della doppietta, il giallorosso: «Vittoria fondamentale che ci tira fuori per il momento dalla zona playout. Riguardo la partita siamo stati sempre in possesso del pallino di gioco a parte due disattenzioni che ci sono costate i gol subiti. Ora testa a domenica quando andremo ad affrontare il Riano con la voglia di strappare i tre punti».Accademia Calcio Roma-Vis Subiaco 0-4Atletico Zagarolo-Vicovaro 0-1Football Riano-Palestrina 1-3Giardinetti-S.Angelo Romano 2-2Guidonia-Fiano Romano 0-1Tivoli-Settebagni 3-0Riposava Passo CoreseTivoli 60Fiano Romano 51Palestrina 50Vicovaro 47Giardinetti 46Football Riano e Cantalice 43Pol.S.Angelo Romano 39Atletico Zagarolo e Vis Subiaco 35Passo Corese e Maglianese 32Settebagni Calcio Salario 29Guidonia 25Accademia Calcio Roma 22Spes Poggio Fidoni 17Licenza 16