Spes Poggio Fidoni – Maglianese 2-0

Passo Corese - Fiano Romano 1-1

Atletico Zagarolo – Cantalice 2-0

ALTRI RISULTATI, IX DI RITORNO

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI- La IX giornata di ritorno in Promozione si chiude tra i sorrisi della Spes che continua a crederci. Il Passo Corese ferma il Fiano Romano, due ko pesanti per Cantalice e Maglianese.Nel derby del Chiani, la Spes Poggio Fidoni batte 2 a 0 la Maglianese e torna a sperare. I reatini raggiungono il Licenza mentre i sabini tornano invece in zona playout. Sembra partire bene la Maglianese: al 22’ Mattia Marcheggiani si mangia un gol (in tribuna il fratello Francesco, ex Rieti), tre minuti più tardi Dionisi su azione da corner fa 1 a 0. Nella ripresa gli ospiti costruiscono il gioco ma la Spes colpisce di nuovo: Di Lorenzo prima raddoppia, poi sbaglia un rigore.Segna il gol nel suo 26esimo compleanno,: «Credo abbiamo meritato la vittoria, siamo stati sempre concentrati e abbiamo commesso pochi errori. Sono contento di aver festeggiato la vittoria e il gol nel giorno del mio compleanno, peccato per il rigore sbagliato. Grande prova di squadra e di un gruppo che può ancora migliorare. Questo è un segnale che siamo ancora vivi». Dall’altro lato le parole del difensore centrale: «Siamo stati per 80’ dentro la loro metà campo ma le disattenzioni si pagano. Abbiamo subito due gol senza un chiara azione manovrata da parte loro. Per il prosieguo della stagione dobbiamo pensare partita per partita, già da domenica in casa».Il Passo Corese fa 1 a 1 in rimonta nel derby col Fiano Romano. Al Di Tommaso passano subito in vantaggio gli ospiti con Pangallozzi. Il gol sveglia i coresini che allo scadere del primo tempo riportano la gara in parità: ci pensa Italiano su punizione dai trenta metri. Le parole dell’autore del gol: «E' stata una grande partita, il gol subito ci è servito per farci svegliare. Loro sono un’ ottima squadra con giocatori importanti, devi stare sempre molto concentrato e noi lo abbiamo fatto. Sono contento della prestazione dei miei compagni. Dedico il gol a mio figlio».Il Cantalice va ko a Zagarolo: termina 2 a 0, la sconfitta allontana i playoff. La gara equilibrata e gestita dai reatini vede però determinanti gli episodi. Al 15’ Monaco prende il palo, su capovolgimento di fronte colpiscono i romani. Nel finale Cianetti sbaglia un retropassaggio e i padroni di casa raddoppiano. Sul 2 a 0 Pezzotti para il suo ennesimo rigore. Commenta la gara il biancorosso: «E' stata una partita approcciata male dove è venuto a mancare soprattutto il carattere. Abbiamo creato poco e Pezzotti ha parato un altro rigore».Accademia Calcio Roma – Palestrina 0-5Football Riano – Giardinetti 3-1Guidonia – Settebagni 1-3Licenza - S.Angelo Romano 3-4Tivoli – Vis Subiaco 1-0Riposava VicovaroTivoli 54Fiano Romano 48Palestrina 44Giardinetti e Football Riano 42Vicovaro 41Cantalice 40Pol.S.Angelo Romano 37Atletico Zagarolo 34Passo Corese 32Vis Subiaco 31Settebagni Calcio Salario 28Maglianese 26Guidonia 25Accademia Calcio Roma 22Licenza e Spes Poggio Fidoni 16