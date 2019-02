PASSO CORESE-VICOVARO 1-1

ATLETICO ZAGAROLO-MAGLIANESE 0-2

SPES POGGIO FIDONI-S.ANGELO ROMANO 2-1

ALTRE GARE, VII DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Archiviata la VII giornata di ritorno nel campionato di Promozione. Domenica da incorniciare per Maglianese e Spes Poggio Fidoni, rammarico in casa Passo Corese.È 1-1 dei coresini contro Vicovaro. Un punto poco utile ai ragazzi di mister Benigni che restano comunque a metà del girone. La gara, condizionata dal forte vento, si sblocca solo nella ripresa col vantaggio bianconero: al 35’ Italiano si procura il rigore, Manna dagli undici metri non sbaglia. Solo nel recupero (96’) il Vicovaro trova il pari sempre su rigore.autore del gol bianconero: «Siamo molto arrabbiati perché abbiamo giocato una grande partita e su una disattenzione loro hanno pareggiato. Il calcio è questo e ci servirà da lezione. Faccio i complimenti a tutta la squadra ma soprattutto a Emilio Ori per il suo esordio. Ora pensiamo alla prossima, il gruppo è unito e cercheremo di raggiungere il nostro obiettivo».Vince ancora la Maglianese, che espugna il campo dell’Atletico Zagarolo. Tre punti d’oro e giallorossi fuori zona playout. La sfida dominata dagli ospiti si sblocca nella ripresa: al 12’ l’allenatore-giocatore Lucà su calcio piazzato trova Di Gennaro che di testa gonfia la rete, più tardi capitan Giuliani chiude la gara. Commenta la gara il capitano e autore del gol: «Abbiamo disputato un ottima partita, tenendo per 90’ il possesso del gioco e creando molte occasioni. Vittoria meritata, contento per il gol ma soprattutto per il mio compagno di reparto di Angelo Di Gennaro anche lui in gol. Vorrei fare i complimenti ai due under Andrea Castiglioni e Luca Giuliani per la bellissima partita disputata. Ora testa alla Tivoli».Strappa i tre punti la Spes Poggio Fidoni: al Chiani è 2-1 dei reatini sul S.Angelo Romano. Grande prova dei gialloverdi che ora sono a tre punti dal penultimo posto. Partita tesa e dominata dalla Spes che però al 44’ del primo tempo subisce il gol ospite. Nella ripresa la Spes ribalta il risultato grazie a Dionisi su rigore e Cingolani allo scadere. Le parole dial termine della gara: «E' stata una gara molto dura, giocata contro una squadra di livello superiore. Abbiamo svolto una partita di cuore e sacrificio e devo dire che è stata la vittoria del gruppo, ci abbiamo creduto e ci crederemo fino alla fine. Sono contento del gol essendo il primo dopo l’infortunio al crociato e vorrei dedicare la vittoria al presidente onorario della Spes Alvio Chiani che ci ha lasciato poco prima l’inizio del campionato».Accademia Calcio Roma-Giardinetti 1-3Fiano Romano-Settebagni 2-0Guidonia-Vis Subiaco 3-2Licenza-Football Riano 2-2Tivoli-Palestrina 2-3Riposava CantaliceTivoli 48Fiano Romano 47Giardinetti 39Palestrina e Vicovaro 38Cantalice 37Football Riano 36Pol.S.Angelo Romano 34Atletico Zagarolo e Passo Corese 31Vis Subiaco 28Maglianese 26Settebagni Calcio Salario e Guidonia 25Accademia Calcio Roma 19Licenza 16Spes Poggio Fidoni 13