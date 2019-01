PASSO CORESE-CANTALICE 1-1

VICOVARO-MAGLIANESE 3-0

SPES POGGIO FIDONI-ACCADEMIA CALCIO ROMA 1-5

ALTRE RISULTATI, III GIORNATA DI RITORNO

LA CLASSIFICA

RIETI - Nella terza giornata di ritorno nel campionato di Promozione, vede spiragli di luce solo il Passo Corese che raccoglie un punto nel derby con il Cantalice, quest’ultimo perde anche la vetta della classifica. La Maglianese continua il momento negativo e si immergere in zona playout. Altra sconfitta per la Spes Poggio Fidoni che al Chiani assiste alle dimissioni di mister Pompili.Al Di Tommaso il derby tra Passo Corese e Cantalice termina 1-1. Il pareggio costa la vetta al Cantalice che scivola al secondo posto sotto alla Tivoli. I bianconeri passano in vantaggio al 15’ con Giovannangelo per poi essere recuperati su rigore messo a segno poco dopo da Monaco. Il capitano coresino: «Abbiamo svolto una delle migliori prestazioni fin qui. La squadra ha approcciato bene la partita, giocando con sacrificio e mettendoci il cuore. Meritavamo la vittoria dopo aver giocato in dieci per quasi l’intera partita. Ora non dobbiamo abbassare la concentrazione, dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni». Dall'altro lato, l’autore del gol biancorossso: «E' stata una partita giocata su un campo non facile. Nonostante questo non abbiamo fatto una brutta partita ma è certo che si poteva fare di più sotto il punto di vista della grinta. Ora dobbiamo restare tranquilli e ricominciare a vincere».La Maglianese va ko per 3 a 0 sul campo del Vicovaro. Al 46’ del primo tempo i padroni di casa siglano il vantaggio sugli sviluppi di un corner poi chiudono la gara nella ripresa. Le parole del giallorosso: «Per quanto riguarda la prestazione, abbiamo svolto un buon primo tempo, meno il secondo. Purtroppo non stiamo passando un buon momento ma sono convinto che ne usciremo. Siamo una buona squadra e dobbiamo trovare solo una scossa positiva».La Spes Poggio Fidoni crolla nuovamente e lo fa in casa: è 1 a 5 in favore dell’Accademia Calcio Roma e al termine della gara il tecnico Roberto Pompili rassegna le dimissioni. Commenta la gara e il momento critico: «E' stata una partita dove loro sono passati subito in vantaggio, noi abbiamo provato a fare gol ma quando non lo fai, te lo fanno gli altri. Loro hanno un buonissimo attacco ma hanno la peggior difesa e non lo abbiamo sfruttato. Per ciò che riguarda il momento, è sicuro che noi non molleremo anche se sappiamo sarà difficile. Mister Pompili lo capisco, è arrivato tardi e quando una squadra non fa quello che dici o senti che questa non rispecchia le tue idee può succedere che si diano le dimissioni».ATLETICO ZAGAROLO-. FOOTBALL RIANO 0-1FIANO ROMANO-PALESTRINA 1-0GUIDONIA-GIARDINETTI 2-1SETTEBAGNI-VIS SUBIACO 0-2TIVOLI-LICENZA 7-1RIPOSA S.ANGELO ROMANOTivoli 39Cantalice 37Fiano Romano 35Vicovaro 33Giardinetti e Palestrina 32Football Riano 29Vis Subiaco 27Passo Corese 26Pol.S.Angelo Romano 25Atletico Zagarolo 24Guidonia 22Maglianese 20Settebagni Calcio Salario 19Accademia Calcio Roma 18Licenza 12Spes Poggio Fidoni 7