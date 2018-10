Fabio Giuliani

Andrea Mancini

Andrea De Gennaro

Daniele Filippi

Marco Tavani

ALTRI RISULTATI, IX GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Chi sorride, chi mastica amaro. Tutti però usciti infangati al termine dei match della IX giornata di Promozione giocati su campi davvero ai limiti della praticabilità: si è rischiata la sospensione a Magliano e Fiano, in ques'ultimo campo l'intervallo è durato 20 minuti in più, sperando che la pioggia calasse d'intensità, come poi è stato. Vincono i derby Maglianese e Passo Corese. Il Cantalice incassa la prima sconfitta e lascia il posto da capolista al Palestrina. Ko per la Spes e per un Salto Cicolano che rivede materializzarsi gli spettri della crisi.Il derby tratermina 1 a 0 (in gol Francucci). A Magliano si è visto davvero poco gioco, soprattutto nella ripresa viste le condizioni del campo. Per la Maglianese commenta la gara: «Dopo un primo tempo in cui abbiamo creato molte occasioni, nella ripresa a causa del maltempo poco è stato possibile, fortunatamente abbiamo trovato comunque il gol. Siamo contenti per la vittoria che fa morale, ora testa alla prossima».della Spes tocca una nota dolente: «E' stata una partita più o meno equilibrata, probabilmente il pareggio sarebbe stato più giusto ma abbiamo subito il gol sempre nei minuti finali».La prima sconfitta delarriva in casa: 1 a 2 per l’Atletico Zagarolo. Dopo il vantaggio con Suwareh gli ospiti ribaltano nella ripresa in dieci minuti. «Potevamo fare sicuramente molto di più, abbiamo concesso troppo e non concretizzando tutte le azioni avute. Mi prendo le colpe per il secondo gol. Questa sconfitta ci fa capire che dobbiamo dare il massimo ogni gara. Ora concentrati per la gara di Coppa, mercoledì con il Vicovaro», afferma il classe ’98Torna alla vittoria il. I bianconeri vincono 1 a 2 e si aggiudicano il derby col Fiano Romano. I coresini si portano in vantaggio con Terracina. I padroni di casa pareggiano al 27’. Al 14’ del secondo tempo Ushe su rigore sigla il 2 a 1. «Sapevamo di affrontare un grande squadra, per questo in settimana abbiamo preparato bene la gara - dice- Siamo scesi in campo con grinta e determinati nel prenderci i tre punti. Le condizioni meteo hanno reso difficile il gioco, ma abbiamo dimostrato di avere una grande fame di vittoria. Ora pensiamo alla prossima».Duro il colpo per ilsconfitto per 4 a 0 in casa del Vicovaro. La prima frazione è terminata sul 3 a 0. Nella secondo tempo cresce il Salto Cicolano ma senza preoccupare il Vicovaro che sigla anche il 4 a 0. Commenta la gara il capitano: «Abbiamo giocato contro una buonissima squadra in un momento per noi sfavorevole viste le troppe assenze. Dobbiamo ripartire subito, iniziando da domenica».GIARDINETTI F.C.-FOOTBALL RIANO 0 -0PALESTRINA 1919 -ACCADEMIA C.ROMA 4 -0S.ANGELO ROMANO-LICENZA 1 -0SETTEBAGNI C.S.-GUIDONIA 0 -2VIS SUBIACO-TIVOLI CALCIO 1 -1Palestrina 23Cantalice e Giardinetti 20Football Riano e Pol.S.Angelo Romano 17Maglianese 16Tivoli e Vicovaro 15Fiano Romano e Passo Corese 12Atletico Zagarolo 11Vis Subiaco 10Accademia Calcio Roma, Licenza e Guidonia 8Spes Poggio Fidoni e Salto Cicolano 5Settebagni Calcio Salario 1