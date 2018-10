Luca Alessandrini

Fabio Giuliani

Ushe

Matteo Dionisi

Marco Tavani

RISULTATI VI GIORNATA

CLASSIFICA

Ultimo aggiornamento: 12:04

RIETI - Nella VI giornata del campionato di Promozione brilla solo il Passo Corese che vince e convince. Domenica grigia per Cantalice (poco cinico ma punto che fa conservare la vetta ai biancorossi) e Salto Cicolano (in ripresa, punto che fa morale), mentre domenica nera per Maglianese (pessima prova) e Spes Poggio Fidoni (pagati i soliti errori di gioventù) che restano a secco.Ilfrena la sua cavalcata sul campo del Fiano Romano, termina 2 a 2 con molti rimpianti per la formazione di mister Patacchiola che attacca ma non concretizza, autori dei gol Beccarini e il centrocampistache commenta così la gara: «Primo tempo giocato nella porta del Fiano Romano, nel secondo poco è cambiato ma due disattenzioni ci hanno punito. Contento del gol ma soprattutto per aver aiutato la squadra, spero di avere più minuti a disposizione e dimostrare ciò che valgo. Ora testa a domenica».Male lache irriconoscibile crolla sul campo del Guidonia, 2 a 0 per i romani e tanta rabbia per la prestazione e per la terna arbitrale. «Abbiamo giocato una partita al di sotto delle nostre aspettative - afferma il bomber- presa sotto gamba. Dobbiamo dare il 100% sia con la prima sia con l’ultima in classifica o faremo solo figuracce. In settimana lavoreremo per riprenderci i tre punti».Brilla il, 3 a 1 al Licenza e ritrova il sorriso dopo un inizio di campionato difficile. Succede tutto nella ripresa. I padroni di casa passano in vantaggio con Gerli per poi siglare il secondo ed il terzo gol col solito Ushe. Prima del triplice fischio arriva il gol degli ospiti. Ormai un bomber per i coresini,commenta così la gara: «Buona prestazione della squadra, siamo scesi in campo aggressivi sin dal primo minuto e con la voglia di vincere per portare a casa i tre punti».La crisi dellasembra non finire, gioca per 60’ poi due distrazioni capovolgono la partita. Al Chiani termina 3 a 2 per Giardinetti.autore del gol e dell’assist dice: «E' un periodo nero e difficile da analizzare ma è giusto metterci la faccia! Mentalmente queste settimane sono state difficile ma abbiamo preparato molto bene la partita di coppa e quella di campionato. Il problema fondamentale sono i troppi cali di tensione durante il match, sintomo di una squadra troppo giovane. La riposta caratteriale c’è stata ma non è bastata per i tre punti. Continueremo a lavorare su molti altri aspetti. Preso atto di questo continueremo a dare tutto senza mollare».Ilprova a riemergere: 2 a 2 in casa contro la Vis Subiaco, non cambia la posizione in classifica ma è un punto che fa morale. «Abbiamo fatto un'ottima prestazione, uniti dall’inizio alla fine - dice il capitano- siamo rimasti in dieci al decimo minuto poi il nove nella ripresa, potevamo andare in vantaggio e gestire il risultato ma ci voleva un pizzico di cattiveria in più. Stiamo crescendo di partita in partita ma ci serve ancora più attenzione».ACCADEMIA C.ROMA-FOOTBALL RIANO 2 -3ATLET. ZAGAROLO-PALESTRINA 1919 1 -3FIANO ROMANO-CANTALICE 2 -2GUIDONIA-MAGLIANESE 2 -0S.S.PASSO CORESE-LICENZA 3 -1SALTO CICOLANO-VIS SUBIACO 2 -2SPES POGG.FIDONI-GIARDINETTI F.C. 2 -3TIVOLI CALCIO-S.ANGELO ROMANO 2 -4VICOVARO-SETTEBAGNI C.S. 2 -2Cantalice 14Palestrina 14Giardinetti 13Pol.S.Angelo Romano 13Football Riano 12Tivoli calcio 11Maglianese 10Atletico Zagarolo 8Fiano romano 8Vicovaro 8Licenza 8Passo Corese 8Accademia Calcio Roma 7Vis Subiaco 5Guidonia 4Spes Poggio Fidoni 2Salto Cicolano 2Settebagni Calcio Salario 1