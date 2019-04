Licenza-Cantalice 0-1

Passo Corese-Guidonia 1-0

Giardinetti-Maglianese 1-0

Spes Poggio Fidoni-Vicovaro 0-4

ALTRI RISULTATI, XIII GIORNATA DI RITORNO

LA CLASSIFICA

RIETI- La XIII giornata di ritorno porta con se luci e ombre tra le reatine: sorridono Cantalice e Passo Corese, ko per Maglianese e Spes Poggio Fidoni.Il Cantalice dei giovani espugna il campo di Licenza: 0-1. Nel corso del primo tempo gara poco entusiasmante in cui regna l’equilibrio e sono poche le azioni degne di nota. Nella ripresa salgono gli ospiti: a 10’ dal termine il Cantalice, con in campo metà della formazione under, trova il gol con Santarelli che porta i suoi alla vittoria. Commenta la gara: «Come tutte le altre partite che restano, giochiamo per vincere perché abbiamo l’obiettivo di arrivare più in alto possibile. Mi e ci dispiace di aver pareggiato domenica scorsa perché speravamo di arrivare a tre punti dal Palestrina per poi giocare lo scontro diretto».Al Di Tommaso, il Passo Corese conquista tre punti d’oro col Guidonia: 1-0. Vittoria importante per i bianconeri che hanno visto anche il debutto dal primo minuto tra le proprie fila di Matteo Forti, terzino destro del 2001, coresino doc. Prima frazione di gioco equilibrata in cui c’è poco da registrare. Nel finale si accende la gara: il Passo Corese si porta in avanti e al 30’ Gerli calcia sopra la traversa, ma poco più tardi si fa perdonare mettendo la palla in rete. L’autore del gol: «E' stata una gara difficile e oltretutto non abbiamo espresso un gran gioco. Non è stata una delle migliori partite ma l’importante è il risultato. Le prossime quattro partite che ci aspettano non sono affatto facili, speriamo di portare a casa più punti possibili per avere la matematica al più presto».La Maglianese cede con onore al quotato Giardinetti: 1-0. La sconfitta non muove la classifica, ma i ragazzi di Lucà restano fuori zona playout. I sabini partono col piede giusto portandosi spesso in avanti con Luca Giuliani e Castiglioni. Nella ripresa proprio gli ospiti vanno in confusione e al 10’ subiscono il vantaggio del Giardinetti. Il gol scuote la Maglianese che però solo nel finale si avvicina alla marcatura con Tronca.: «La prestazione è stata importante considerato anche il valore del nostro avversario. Abbiamo avuto diverse occasioni sullo 0-0 e altre per pareggiare. Per ciò che riguarda la salvezza siamo sereni, la squadra ha dimostrato di stare bene, già da mercoledì dobbiamo vincere e ipotecare la salvezza».La Spes Poggio Fidoni va ko, al Chiani passa il Vicovaro 0-4: retrocessione a un passo. La gara resta in perfetto equilibrio nel corso del primo tempo. Durante la seconda frazione di gioco stanchezza e poca lucidità portano le reti dei romani.: «Parlare a caldo non è facile quando le sconfitte fanno così male. Partita approcciata sicuramente bene e con carattere, sapevamo non sarebbe stato facile ma dalla nostra avevamo le motivazioni. Abbiamo retto molto bene fisicamente per più di un tempo ma subito il gol siamo scesi mentalmente. Ora è una missione impossibile ma il calcio è bello per questo, non è ancora tempo di bilanci, fino a che la matematica non ci condanno noi corriamo come abbiamo sempre fatto».Accademia Calcio Roma-Settebagni 2-0Football Riano- Vis Subiaco 3-2S.Angelo Romano-Palestrina 0-1Tivoli-Fiano Romano 0-0Riposava Atletico ZagaroloTivoli 64Palestrina 56Fiano Romano 55Vicovaro 50Giardinetti 49Football Riano e Cantalice 47Pol.S.Angelo Romano 40Vis Subiaco 38Passo Corese 36Atletico Zagarolo 35Maglianese 33Settebagni Calcio Salario 32Accademia Calcio Roma 26Guidonia 25Spes Poggio Fidoni 17Licenza 16