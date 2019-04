Cantalice-Accademia Calcio Roma 2-2

Maglianese-Football Riano 0-0

S.Angelo Romano-Passo Corese 0-0

Settebagni-Spes Poggio Fidoni 4-0

ALTRI RISULTATI, XII DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI- Si chiude il sipario sulla XII giornata di ritorno in Promozione. Tra le reatine portano a casa un punto Cantalice, Maglianese e Passo Corese, sconfitta pesante per la Spes Poggio Fidoni.Al Ramacogi è 2-2 tra Cantalice e Accademia Calcio Roma. I biancorossi passano in vantaggio con Santarelli durante il primo tempo, poi tengono il risultato fino a 10’ dal termine quando si accende la partita: i romani fanno 1 a 1 su punizione, poi Mattei per il Cantalice porta i suoi nuovamente in vantaggio, allo scadere gli ospiti pareggiano su rigore. Commenta la gara il difensore centrale, ex Rieti,: «Partita approcciata bene, con tante occasioni da gol non sfruttate in maniera idonea. Amarezza per i due gol subiti dovuti a disattenzioni che dovevano essere evitate. Affronteremo comunque le ultime partite del campionato a testa alta e con la motivazioni di portare a casa gli ultimi punti. Peccato per questa giornata, si poteva fare meglio ma dove arriveremo metteremo un segno».La Maglianese domina ma trova solo uno 0-0 col Football Riano. Partono bene i sabini con ottimi spunti da parte dell’allenatore-giocatore Lucà che va vicino al gol su calcio piazzato, poi proseguono le azioni pericolose da parte di Castiglioni, Luca e Fabio Giuliani che però non riescono a mettere la palla in rete. Le parole del giovane: «Partita giocata molto bene come stiamo facendo da qualche settimana e i risultati arrivano. Durante la gara arrivavamo sempre prima sulle seconde palle e il contrasto era il nostro. Unica mancanza è la freddezza sotto porta in più di qualche occasione. Riguardo il finale di campionato sono fiducioso! Il mister ed i “vecchi giocatori”, ci hanno permesso di superare un periodo negativo, loro sanno come si gestiscono queste situazioni. Ora continuiamo a giocare come sappiamo e a fine anno tireremo le somme».Per il Passo Corese buon punto contro il S.Angelo Romano: 0-0. Gara equilibrata nel corso del primo tempo in cui i coresini si portano vicino al vantaggio con Italiano. Partita tattica anche nella ripresa durante la quale prima i bianconeri ci provano con Gerli, poi soffrono nei minuti finali causa il caldo e le tante assenze. Il bianconero: «Abbiamo approcciato bene la partita nonostante qualche assenza. Penso che il risultato sia giusto per quello che si è visto. Complimenti ai miei compagni perché non era facile contro una squadra con il Sant’Angelo. Per noi arrivano adesso le partite decisive e sono sicuro che ci faremo trovare pronti».La Spes Poggio Fidoni va ko col Settebagni: 4-0. Nel corso della prima frazione di gioco i gialloverdi prendono due traverse ma i padroni di casa colpiscono più forte e passano in vantaggio. Durante l’intervallo viene espulso Gerbino (per proteste) e la Spes conclude la ripresa in inferiorità numerica. Nel finale i reatini crollano e il Settebagni sigla le restanti reti.: «Primo tempo tenuto bene, concedendo poco e subendo un gol su nostra disattenzione. Espulso Gerbino siamo stati costretti a fare il secondo tempo in dieci e ci hanno messo sotto. Per il prosieguo del campionato posso dire che la matematica non ci condanna ma bisogna sbrigarsi e se domenica non si vince sono guai».Fiano Romano-Atletico Zagarolo 1-0Palestrina-Giardinetti 5-2Vicovaro-Tivoli 0-3Vis Subiaco-Licenza 4-2Riposava GuidoniaTivoli 63Fiano Romano 54Palestrina 53Vicovaro 47Giardinetti 46Football Riano e Cantalice 44Pol.S.Angelo Romano 40Vis Subiaco 38Atletico Zagarolo 35Passo Corese e Maglianese 33Settebagni Calcio Salario 32Guidonia 25Accademia Calcio Roma 23Spes Poggio Fidoni 17Licenza 16