Cantalice-Tivoli 1-2

Giardinetti-Passo Corese 3-0

Maglianese-Accademia Calcio Roma 4-0

Vis Subiaco-Spes Poggio Fidoni 1-1

ALTRI RISULTATI, X DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Va in archivio la X giornata di ritorno in Promozione. Buone notizie per le reatine in zona playout (Maglianese e Spes Poggio Fidoni), giornata senza punti per Cantalice e Passo Corese.Il Cantalice cede 1-2 alla capolista Tivoli. Gli ospiti passano in vantaggio al 3’, Accardo pareggia alla mezz’ora ma poco dopo i tiburtini raddoppiano. Al 28’ della ripresa, dopo un parapiglia, vengono espulsi Beccarini e Dionisi (dalla panchina). Il numero uno biancorosso: «Ottima partita contro una grande squadra. Abbiamo pagato due disattenzioni e forse non meritavamo la sconfitta. Domenica il derby, ci sarà da faticare contro una formazione che ha assolutamente bisogno dei tre punti».Il Passo Corese cade 3-0 sul campo del Giardinetti. Sfortuna per i coresini, al 23’ il vantaggio romano, poco dopo Pomposselli esce per un brutto infortunio, Manna viene espulso e al 43’ ecco il raddoppio. Nella ripresa il terzo gol del Giardinetti. Il capitano: «Brutta partita come ci è capitato altre volte fuori casa. Abbiamo avuto un atteggiamento negativo sin dai primi minuti. Ora abbiamo un calendario duro e dobbiamo cercare di raggiugere il nostro obbiettivo il prima possibile».Si conclude 4-0 tra Maglianese e Accademia Calcio Roma. Succede tutto nel primo tempo: al 1’ Luca Giuliani fa 1 a 0 poi Fabio Giuliani sbaglia un rigore. Al 15’ Castiglioni raddoppia, poco più tardi Fabio e Luca Giuliani chiudono i conti. L’autore della doppietta il classe ’99: «Sono molto contento per i due gol e per la prestazione della squadra. Speriamo di continuare così e di finire al meglio la stagione togliendoci anche qualche soddisfazione».La Spes Poggio Fidoni fa 1-1 in casa della Vis Subiaco. Il pareggio consente ai gialloverdi di lasciare l’ultimo posto. Dionisi al 25’ porta i suoi in vantaggio, nella ripresa a un minuto dal termine il pareggio della Vis. Le parole di Marco Massimi: «Ottima prova di squadra. Dopo il nostro vantaggio ci siamo abbassati troppo e abbiamo sofferto. Dispiace per il gol preso negli ultimi minuti, tre punti sarebbero stati ottimi. Siamo contenti di aver lasciato l’ultimo posto ma testa bassa e lavorare. Ora testa a Cantalice con l’obiettivo di vincere».Palestrina-Licenza 4-0S.Angelo Romano-Football Riano 2-2Settebagni-Atletico Zagarolo 1-1Vicovaro-Guidonia 1-0Riposava Fiano RomanoTivoli 57Fiano Romano 48Palestrina 47Giardinetti 45Vicovaro 44Football Riano 43Cantalice 40Pol.S.Angelo Romano 38Atletico Zagarolo 35Passo Corese e Vis Subiaco 32Settebagni Calcio Salario e Maglianese 29Guidonia 25Accademia Calcio Roma 22Spes Poggio Fidoni 17Licenza 16