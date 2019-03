Cantalice-Guidonia 3-0

ALTRE RISULTATI, VIII DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Si chiude l’ottava giornata di ritorno nel campionato di Promozione. Tre delle quattro reatine nel girone B rimangono scontente, gioia solo per il Cantalice.Al Ramacogi è 3-0 tra Cantalice e Guidonia. La prima frazione termina sul risultato di 2 a 0 grazie alle reti dei giovani Tiengo (‘99) e Mattei (‘98). Nella ripresa Beccarini (al rientro, insieme ad Agnesi, da un lungo stop per infortunio) su rigore chiude la gara. L’autore del gol: «E' stata una bella partita e sono molto contento della vittoria. Volevamo questo risultato e rimanendo uniti e concentrati lo abbiamo ottenuto».Il Passo Corese crolla 3-0 sul campo del Football Riano. Al 25’ i romani trovano il vantaggio su rigore, pochi minuti più tardi il raddoppio. Al 5’ della ripresa i coresini rimangono in dieci e subiscono il terzo gol. Il capitano: «Purtroppo c’è poco da dire sulla prestazione. Abbiamo approcciato male la gara e non siamo mai stati in partita. Dobbiamo tornare ad allenarci bene e voltare pagina già dalla prossima partita».Termina 1 a 5 tra Maglianese e Tivoli. I giallorossi subiscono prima il gol su punizione poi vengono espulsi Scoccione e Ceccarelli. Al 45’ su rigore il raddoppio dei romani. Nella ripresa la Tivoli sigla terzo e quarto gol, Giuliani fa l’1 a 4 ma nel finale gli ospiti si portano sull’1 a 5. Le parole del capitano: «Non posso giudicare la prestazione poiché al 20esimo siamo rimasti in nove e ci siamo dovuti “difendere”. Non ci resta che pensare a domenica quando andremo ad affrontare la Spes Poggio Fidoni, la nostra partita più importate!».La Spes Poggio Fidoni sbaglia approccio e viene punita dal Palestrina: 4-0. I gol tutti nei primi 19’ da calcio piazzato. Nella ripresa ci provano Di Lorenzo e Dionisi ma nulla degno di nota. Propriocommenta il match: «Partita approcciata malissimo, quattro gol in venti minuti poi è stata dura reagire. Loro sono molto forti con individualità di altre categorie. Bene il nostro secondo tempo che dovremo mettere in campo in vista di domenica prossima, una partita fondamentale in orbita playout. Servirà convinzione e un diverso approccio. Gli scontri diretti vanno vinti senza se e senza ma».Giardinetti-Licenza 5-0S.Angelo Romano-Accademia Calcio Roma 0-1Vicovaro-Fiano Romano 2-0Vis Subiaco-Atletico Zagarolo 2-0Riposava SettebagniTivoli 51Fiano Romano 47Giardinetti 42Palestrina e Vicovaro 41Cantalice 40Football Riano 39Pol.S.Angelo Romano 34Atletico Zagarolo, Passo Corese e Vis Subiaco 31Maglianese 26Settebagni Calcio Salario e Guidonia 25Accademia Calcio Roma 22Licenza 16Spes Poggio Fidoni 13