CANTALICE – FIANO ROMANO 0-3

LICENZA – PASSO CORESE 3-4

MAGLIANESE – GUIDONIA 3-1

GIARDINETTI – SPES POGGIO FIDONI 3-0

ALTRI RISULTATI, VI DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - La VI giornata di ritorno nel campionato di Promozione si chiude tra i sorrisi di Passo Corese e della ritrovata Maglianese, domenica da dimenticare per Spes Poggio Fidoni e per un Cantalice non troppo fortunato.Al Ramacogi è 0 a 3 tra Cantalice e Fiano Romano. Nel corso del primo tempo, i biancorossi rimangono in dieci per l’espulsione di Panitti, Pezzotti si prende la squadra sulle spalle e para due rigori. Nella ripresa espulso anche Santarelli, il Fiano ne approfitta e sigla le reti che lo portano alla vittoria. Proprio il portiere del Cantalice, Andrea Pezzotti commenta la gara: «Ottima partita ma dopo le espulsioni è stata sempre più difficile. Nonostante l’inferiorità abbiamo retto bene ma le tante assenze si sono fatte sentire, faccio comunque i complimenti a chi era in campo».Termina 3 a 4 la sfida tra Licenza e Passo Corese. Partono bene i bianconeri che al 21’ trovano il vantaggio con Imperatori. Lo 0 a 1 dura poco più di venti minuti quando allo scadere del primo tempo il Licenza trova il pareggio. Nella ripresa i coresini fanno prima l’1 a 3 con Manna e Italiano poi subiscono due gol in due minuti. Nel finale ci pensa capitan Filippi a siglare il meritato vantaggio bianconero. Il capitano e autore del gol vittoria, Daniele Filippi: «Vittoria fondamentale, non potevamo permetterci passi falsi. Dobbiamo migliorare su qualche aspetto quindi testa bassa e pedalare. Sono molto felice del gol che ha portato i tre punti, lo dedico alla mia famiglia e alla mia ragazza».La Maglianese fa 3 a 1 al Guidonia e torna a sorridere. Dopo un primo tempo equilibrato, la gara si sblocca nella ripresa e per i giallorossi fa tutto il capitano Fabio Giuliani: al 10’ porta in vantaggio i suoi poi su rigore sigla il 2 a 0. Più tardi il Guidonia accorcia le distanze ma subito dopo Di Gennaro chiude i conti. Autore di una splendida doppietta che è valsa i tre punti Fabio Giuliani: «Dopo un primo tempo non troppo bene, nella ripresa ho visto una squadra compatta e con la voglia di vincere, questo ci mancava da un bel periodo. Ora sono tutte finali, dobbiamo raggiungere la salvezza matematica. Dedico la doppietta a mio padre che ha passato un brutto periodo (era uno dei vigili del fuoco coinvolti nell’incidente sulla Salaria)».La Spes Poggio Fidoni viene sconfitta per 3 a 0 sul campo del Giardinetti. I reatini rimaneggiati e con tante assenze giocano bene il primo tempo concludendo anche azioni pericolose. Il match non si sblocca, i padroni di casa ne approfittano e trovano il vantaggio solo su rigore. Nella ripresa i gialloverdi subiscono il raddoppio dopo pochi secondi e nel recuperare la gara prendono anche il terzo gol. Per i gialloverdi commenta la gara Jacopo di Lorenzo: «La sconfitta è meritata anche se nel corso del primo tempo siamo andati spesso vicino al vantaggio. Gli avversari comunque sono stati superiori e i nostri errori individuali hanno fatto la differenza».Football Riano-Accademia Calcio Roma 3-1Palestrina-Atletico Zagarolo 0-1S.Angelo Romano-Tivoli 0-2Settebagni-Vicovaro 2-0Riposava Vis SubiacoTivoli 48Fiano Romano 44Cantalice e Vicovaro 37Giardinetti 36Palestrina e Football Riano 35Pol.S.Angelo Romano 34Atletico Zagarolo 31Passo Corese 30Vis Subiaco 28Settebagni Calcio Salario 25Maglianese 23Guidonia 22Accademia Calcio Roma 19Licenza 15Spes Poggio Fidoni 10