CANTALICE-MAGLIANESE 3-1

PASSO CORESE-VIS SUBIACO 0-1

TIVOLI-SPES POGGIO FIDONI 6-0

ALTRI RISULTATI, I DI RITORNO

LA CLASSIFICA

RIETI - Dopo la I giornata di ritorno sorride solo il Cantalice che continua la sua corsa in vetta alla classifica. Da digerire in fretta le sconfitte per le altre tre reatine che attraversano in un periodo negativo.Nel gelo del Gudini passa il Cantalice, è 3 a 1 nel derby con la Maglianese. Al 9’ Accardo sblocca la gara, nella ripresa Scoccione trova l’1 a1 della Maglianese. Al 21’ ancora un super Accardo mette la sfera sotto il sette e porta in vantaggio i suoi. Il Cantalice ne approfitta e nel finale Rossi chiude la gara. «La squadra ha disputato un’ottima gara e credo il risultato sia giusto - afferma il nove biancorosso Mario Monaco - tutti hanno giocato una buona gara. Ora testa alla prossima ma bisogna restare con i piedi per terra». Dall'altra parte l’autore del gol giallorosso Andrea Scoccione: «La prestazione è stata al massimo delle nostre possibilità ma non è stata sufficiente a portare a casa il risultato. È evidente un periodo di carenza di risultati ma la prestazione non è mai mancata. Dobbiamo ripartire da domenica prossima quando giocheremo in casa con il Settebagni».Al Di Tommaso si conclude 0 a 1 tra Passo Corese e Vis Subiaco. Dopo un primo tempo equilibrato, nel finale i romani passano in vantaggio su un corner, anche se la rete è stata siglata con un giocatore sabino a terra. Il capitano biancorosso Daniele Filippi: «Meritavamo un altro risultato, non è un periodo fortunato per noi. Noi non abbiamo sfruttato molte palle gol mentre loro ci hanno punito su di una situazione di gioco poco chiara con un nostro compagno a terra. Dobbiamo cercare già dalla prossima di invertire questo trend negativo».La Spes Poggio Fidoni viene travolta sul campo della corazzata Tivoli. Termina 6 a 0 in casa dei tiburtini che vedono a un passo il primato. In crisi i gialloverdi che non rovano i tanto attesi risultati. Commenta la gara il classe ’97 Marco Massimi: «Ci aspettavamo fosse difficile perché oltre le numerose assenze, affrontavamo una squadra superiore che lotterà per vincere il campionato. Nel primo tempo abbiamo retto bene ma nella ripresa una volta subito il secondo gol siamo crollati mentalmente. Per salvarci non dobbiamo fare questo, serve essere tutti e lottare su ogni pallone. Servono prestazioni di squadra!».ATLETICO ZAGAROLO-ACCADEMIA CALCIO ROMA 2-2FIANO ROMANO-GIARDINETTI 0-0GUIDONIA-LICENZA 1-0SETTEBAGNI-PALESTRINA 1-0VICOVARO-S.ANGELO ROMANO 2-2RIPOSA FOOTBALL RIANOCantalice 35Tivoli 33Giardinetti e Fiano Romano 32Vicovaro 30Palestrina 29Atletico Zagarolo 24Football Riano e Vis Subiaco 23Passo Corese e Pol.S.Angelo Romano 22Maglianese 20Guidonia 19Settebagni Calcio Salario 16Accademia Calcio Roma 15Licenza 12Spes Poggio Fidoni 7