Alessandro Beccarini

Daniele Filippi

Fabio Giuliani

Diego Petrongari

RIETI - Il nuovo anno chiude i conti e li riapre per nuove prospettive. I capitani delle quattro formazioni reatine di Promozione tracciano un bilancio sulle 16 giornate disputate pensando all’ultima gara di andata e alle diciassette di ritorno che li aspettano.Per ilprimo in classifica nel girone B, le parole di, capitano biancorosso e terzo marcatore del campionato con 13 reti: «Del percorso svolto non posso che essere soddisfatto sia del rendimento sia dei risultati della squadra. Manca una partita al termine del girone di andata e ce la giochiamo contro il Palestrina, squadra attrezzata per vincere il campionato. Non sarà facile ma dobbiamo rimanere in alto, questo è l’obiettivo per tutto il girone di andata. Siamo primi e dobbiamo pensare a rimanerci».Il capitano del, analizza così il campionato dei coresini: «Fino ad oggi credo che la squadra abbia disputato una buona prima parte di campionato considerando anche il fatto di essere una neopromossa. Ci troviamo in una buona posizione di classifica, ci siamo tolti delle belle soddisfazioni battendo squadre di vertice come Palestrina, Giardinetti e Fiano Romano. L’obiettivo è quello di arrivare il prima possibile a una quota punti che ci garantisca la salvezza, quello che verrà in più sarà tutto guadagnato. Dobbiamo continuare a lavorare con grande impegno e sacrificio: questa è la condizione per essere competitivi contro tutte le squadre del girone».Laparte bene ma soffre di "pariggite" nelle ultime gare e scende la classifica. Il capitano giallorosso: «Guardando la classifica c’è un po’ di rammarico. Non ci troviamo dove meritiamo un po’ per colpa nostra, un po’ per sviste arbitrali. Siamo una buona squadra che se scende in campo con la testa giusta può cavarsela con chiunque. Veniamo da quattro pareggi consecutivi ottenuti contro ottime squadre in cui magari meritavamo qualcosa in più. Le prospettive future sono quelle di migliorare la classifica con la continuità di risultati positivi e personalmente riuscire a fare più gol possibili per aiutare la squadra».Cuore e sacrificio dellanon ripagano ma molti sono ancora i punti a disposizione. Le parole dell’ex Rieti e capitano gialloverde: «Sicuramente il nostro è un campionato pieno di ostacoli come del resto negli ultimi tre anni. Mi auguro di giocarci la salvezza fino alla fine, so che sarà dura perché ogni domenica c’è qualcosa di nuovo per noi e se non diamo continuità resta tutto più difficile».