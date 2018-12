MAGLIANESE-PASSO CORESE 0-0

Mattia Marcheggiani

Daniele Filippi

S.ANGELO ROMANO-CANTALICE 1-1

Mario Monaco

SPES POGGIO FIDONI-GUIDONIA 1-1

Matteo Dionisi

ALTRI RISULTATI, XVI GIORNATA

CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La XIV giornata di Promozione vede terminare l’avventura del Salto Cicolano in questa competizione. Domenica grigia per le altre quattro reatine, tre pareggi in altrettante gare. Un punto per squadra prima della pausa per poi riprendere le redini del campionato domenica 6 gennaio.Al Comunale di Magliano Sabina il derby tra Maglianese e Passo Corese si conclude 0 a 0 al termine dei novanta minuti di gioco. Un pareggio che rispecchia l'andamento della gara, giocata a buon ritmo da ambedue le squadre ma senza creare vere occasioni da gol. «Partita complicata dove nessuna delle due squadre si è voluta sbilanciare - afferma l’attaccante giallorosso- abbiamo pensato a non prendere gol». Dal fronte opposto il capitano bianconero: «Sapevamo di affrontare una squadra tosta e così è stato. Non ci sono state molte occasioni da gol e noi da parte nostra non abbiamo rischiato nulla. Pareggio giusto. La squadra ha avuto un atteggiamento positivo ma dobbiamo continuare a lavorare per migliorare sempre di più».Il Cantalice rallenta la sua corsa sul campo del S.Angelo Romano: termina 1 a 1.Ma primo posto nemmeno sfiorato dalle inseguitrici che però restano distanti solo pochi punti. Partono bene i padroni di casa che al 20’ della prima frazione di gioco siglano l’1 a 0. Vantaggio che dura soltanto pochi minuti, quando al 25’ Monaco riporta la gara in parità.autore del gol del pareggio biancorosso: «Sapevamo che non era una partita semplice, inoltre ci mancavano giocatori importanti. Primo tempo un po’ sottotono mentre nel secondo siamo riusciti a giocare con più continuità. Peccato per il pareggio che ci avrebbe permesso di allungare sulle inseguitrici. Dedico il gol ai miei due figli!».Al Chiani termina 1 a 1 tra Spes Poggio Fidoni e Guidonia. I padroni di casa vanno in vantaggio al 28’ con Matteo Dionisi. Nella ripresa il Guidonia prende le misure e al 9’ colpisce trovando il pareggio. L’autore del gol: Partita a due volti, il primo tempo siamo scesi in campo con il piglio giusto ma nella ripresa i soliti problemi caratteriali e abbiamo sofferto molto, troppo direi. Un punto che sa di sconfitta ma dobbiamo ripartire dal nostro primo tempo, solo così possiamo salvarci - poi continua - Colgo l’occasione per fare gli auguri di buon Natale a tutti gli sportivi reatini»FOOTBALL RIANO-VICOVARO 1-3GIARDINETTI F.C.-SETTEBAGNI C.S. 1-0LICENZA-FIANO ROMANO 1-3PALESTRINA 1919 -VIS SUBIACO 1-1TIVOLI CALCIO-ATLET. ZAGAROLO 4-2Cantalice 34Giardinetti 32Palestrina e Fiano Romano 31Tivoli 30Vicovaro 29Football Riano 26Passo Corese 25Pol.S.Angelo Romano 24Maglianese e Atletico Zagarolo 23Vis Subiaco 18Accademia Calcio Roma 17Guidonia 16Licenza 12Settebagni Calcio Salario e Spes Poggio Fidoni 10Salto Cicolano 5