SALTO CICOLANO-SPES POGGIO FIDONI 1-6

Marco Mariantoni

CANTALICE-GIARDINETTI 1-1

Andrea Pezzotti

ATLETICO ZAGAROLO-PASSO CORESE 1-0

Daniele Filippi

MAGLIANESE-PALESTRINA 1-1

Fabio Giuliani

LE ALTRE GARE, XV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Dalla XV giornata di Promozione esce vincitrice solo la Spes Poggio Fidoni su un Salto Cicolano che fatica con i giovani a essere competitivo. Domenica "ni" per la capolista Cantalice, che pareggia e vede sfumare l’allungo, e per la Maglianese. Ci si aspettava di più dal Passo Corese.La Spes esce vincitrice dallo scontro salvezza con il Salto: la gara termina 1 a 6. Siglano le primi tre reti Dionisi, Gerbino e Ianni. Nella ripresa Mariantoni, Lucarelli e nuovamente Dionisi concludono le marcature. Nel finale gli equicoli trovano un gol che rende meno amaro il risultato. Le parole del classe ’99: «Buona prestazione che oltre a migliorare il morale ci permette di accorciare un po’ la classifica e avvicinarci alla dirette concorrenti per la salvezza. Adesso testa a Guidonia dove i tre punti sono fondamentali».Al Ramacogi il Cantalice si ferma sull’1 a 1 nel big match col Giardinetti. Gara equilibrata che vede i biancorossi portarsi avanti nella ripresa con Monaco poi poco più tardi la traversa di Rossi sfiora il doppio vantaggio reatino. Nei minuti finali arriva il pareggio del Giardinetti sull’unico tiro di romani.commenta così la gara: «Abbiamo giocato molto bene contro un’ottima squadra senza concedere nulla. Amareggiati per il risultato perché ci hanno puniti sull’unica nostra disattenzione».Termina 1 a 0 tra Atletico Zagarolo e Passo Corese. I coresini gestiscono la gara per 90’ ma nel recupero ecco il vantaggio romano. Al 91’ sull’unico tiro dei padroni di casa arriva il gol con Di Mugno. «Non è stata una grande partita da parte nostra - dice il bianconero- il risultato più giusto sarebbe stato il pareggio. Siamo stati ingenui nel prendere gol allo scadere e per me dobbiamo migliorare l’approccio nelle partite fuori casa».Al Comunale di Magliano è 1 a 1 la gara tra la Maglianese e la corazzata Palestrina. Terzo pareggio consecutivo per i giallorossi. La gara si sblocca al 10’ circa della ripresa con Williams Bekai, per tuti Willi, che sigla l’1 a 0. Per i restanti 35’ la gara sembra essere sotto controllo. Nel recupero la beffa, al 95’ gli ospiti pareggiano.: «Abbiamo disputato una buona prestazione contro un’ottima squadra su un campo ghiacciato. C’è un po’ di rammarico per aver subito il pareggio nei minuti finali. Speriamo di tornare alla vittoria già da domenica per poi passare buone vacanze».FIANO ROMANO-ACCADEMIA CALCIO ROMA 4-0GUIDONIA-TIVOLI 0-5SETTEBAGNI-FOOTBALL RIANO 4-1VICOVARO-LICENZA 4-1VIS SUBIACO-S.ANGELO ROMANO 1-1Cantalice 33Palestrina 30Giardinetti 29Fiano Romano 28Tivoli 27Football Riano e Vicovaro 26Passo Corese 24Pol.S.Angelo Romano e Atletico Zagarolo 23Maglianese 22Vis Subiaco 17Guidonia 15Accademia Calcio Roma 14Licenza 12Settebagni Calcio Salario 10Spes Poggio Fidoni 9Salto Cicolano 5