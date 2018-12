FOOTBALL RIANO-CANTALICE 1-2

PASSO CORESE-PALESTRINA 2-1

S.ANGELO ROMANO-MAGLIANESE 0-0

SPES POGGIO FIDONI-FIANO ROMANO 2-4

TIVOLI-SALTO CICOLANO 8-0

LE ALTRE GARE, XIV GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - La XIV giornata di Promozione cambia le carte in tavola. Il Passo Corese dei giovani mette ko il Palestrina che lascia la vetta in solitaria al Cantalice vincitore a Riano. La Maglianese conquista un punto amaro mentre ancora sconfitte per Spes Poggio Fidoni e Salto Cicolano.Ottima la prova del Cantalice: 1 a 2 al Football Riano. Fuori casa ci pensano gli under: il ‘99 De Gennaro sigla il vantaggio biancorosso al termine del primo tempo, nella ripresa il ’98 Piras su punizione chiude le danze. Nel recupero il Riano accorcia ma i tre punti sono al sicuro. Leonardo Piras commenta così la gara: «Abbiamo dimostrato di essere una squadra matura in un test importante con il Riano. Dedico il gol alla mia famiglia!».Un super Passo Corese ritrova i propri tifosi, vince 2 a 1 e fa perdere il primato al Palestrina. Al 4’ il bianconero Scarinci sigla l’1 a 0, nella ripresa Mechelli devia dentro la propria rete ma al 25’ si fa perdonare grazie al gol che vale i tre punti. «È stata una bellissima partita contro un avversario molto forte - afferma Daniele Filippi - Abbiamo approcciato bene la gara esprimendo un gran bel gioco. Siamo felici della vittoria soprattutto perché ci siamo riscattati dalla sconfitta precedente».La Maglianese non va oltre lo 0 a 0 sul campo del S.Angelo Romano. Pareggio che muove la classifica ma che lascia un po’ d’amaro in bocca tra i giallorossi che in quattro gare raccolgono solo due punti. Fabio Giuliani: «Buona la prestazione, si è visto buon gioco ma non siamo stati lucidi sotto porta per andare in vantaggio. Buon punto che ci porta domenica ad affrontare il Palestrina con la voglia di far bene davanti al nostro pubblico».La Spes Poggio Fidoni non esce dal tunnel: al Chiani passa Fiano Romano per 2 a 4. Subito 0 a 1 su rigore per fallo di mano di Brucchietti poi espulso ma alla mezz’ora Dionisi realizza l’1 a 1. Nella ripresa il Fiano sigla il raddoppio. Al 16’ Colantoni viene espulso e la Spes in nove subisce i restanti gol. Nel finale Pengili sigla la seconda rete gialloverde. L’autore del primo gol Matteo Dionisi: «Ci sfuggono ancora i tre punti. Abbiamo fatto una buona prestazione ma sono ancora troppi gli errori di disattenzione. Ora testa a due scontri diretti nelle prossime partite. Dedico il gol ai ragazzi, spero di essere un esempio e dargli uno stimolo in più per cercare di non mollare».Il Salto Cicolano esce pesantemente sconfitto dalla trasferta tiburtina: in casa della Tivoli è 8 a 0. I padroni di casa prendono il sopravvento e siglano tre gol nella prima frazione di gioco. Nella ripresa stanchezza e i pochi cambi a disposizione portano gli equicoli a subire i restanti cinque gol. Davide Vergari: «Come si vede dal risultato loro sono di categoria superiore. Le nostre assenze e i molti giovani in campo hanno fatto emergere la nostra inesperienza».ACCADEMIA CALCIO ROMA-VICOVARO 2-4ATLETICO ZAGAROLO-GUIDONIA 3-1GIARDINETTI –SUBAICO 2-1LICENZA –SETTEBAGNI 2-2Cantalice 32Palestrina 29Giardinetti 28Football Riano 26Fiano Romano 25Tivoli e Passo Corese 24Vicovaro 23Pol.S.Angelo Romano 22Maglianese 21Atletico Zagarolo 20Vis Subiaco 16Guidonia 15Accademia Calcio Roma 14Licenza 12Settebagni Calcio Salario 7Spes Poggio Fidoni 6Salto Cicolano 5