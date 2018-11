ACCADEMIA CALCIO ROMA-CANTALICE 5-2

Francesco Rossi

FOOTBALL RIANO-MAGLIANESE 3-1

Fabio Giuliani

PASSO CORESE-S.ANGELO ROMANO 1-0

Daniele Filippi

SPES POGGIO FIDONI-SETTEBAGNI 3-3

Matteo Colantoni

GUIDONIA-SALTO CIOLANO 5-1

Marco Tavani

LE ALTRE GARE, XII GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Tanto rammarico dopo la XII giornata di Promozione. Tra le cinque reatine gioisce solo il Passo Corese tra le mura amiche. Le restanti quattro vedono solo un punto portato a casa dalla Spes Poggio Fidoni. Duro ko per Cantalice, Maglianese e Salto Cicolano.Il Cantalice parte male e conclude la gara nel peggiore dei modi. 5 a 2 il risultato finale ma la vetta è salva. Subisce due gol nei primi minuti poi due espulsioni nei minuti finali del primo tempo. I padroni di casa restano in 10 ma nella ripresa poco cambia. Terzo e quarto gol dei romani poi Beccarini e Suwareh accorciano le distanze. Al termine della gara arriva anche il quinto gol. «Il problema è stato l’approccio sbagliato alla partita - afferma il classe ’98- siamo stati poco aggressivi poi subiti i due gol ci siamo innervositi. Abbiamo provato a riaprirla ma senza riuscirci. Sono sicuro che questa sconfitta ci farà maturare e crescere. Testa alla prossima».In casa del Riano la Maglianese viene sconfitta per 3 a 1. Tanta sfortuna per i sabini che subiscono prima il vantaggio romano su rigore poi il 2 a 0 su presunto fuorigioco. Nella ripresa Bonamici accorcia le distanze ma sul 2 a 1 ecco la beffa: 3 a 1 su autogol.: «Abbiamo giocato una buona partita persa per tre occasioni che si potevano evitare, sia da parte nostra che dalla terna arbitrale che come sempre non si dimostra all’altezza. Testa a domenica per tornare alla vittoria».Prende quota il Passo Corese, 1 a 0 al S. Angelo Romano. Da neopromossa si ritrova tra le big del girone B. Partita a porte chiuse, difficile su un campo ancor di più in pessimo stato visto il maltempo. Azioni pericolose da entrambe le parti si concludono in rete solo alla mezz’ora della ripresa quando i bianconeri vanno in vantaggio con Varsalona. «Poteva essere una gara molto dura, sia per gli avversari sia perché venivamo dalla sosta - dice- siamo entrati bene in gara, aggressivi e abbiamo lottato su ogni pallone portando a casa un'altra bella vittoria. Molto felici della prestazione e della serie positiva di risultati, continuiamo così».Al Chiani si conclude sul 3 a 3 lo scontro salvezza che però non fa bene a nessuna delle due formazioni. Pareggio che sa di sconfitta per i gialloverdi. Al 5’ vanno in vantaggio gli ospiti poi Brucchietti sigla il pareggio. Poco più tardi il 2 a 1 del Settebagni ma al 30’ i padroni di casa trovano il 2 a 2 su rigore con Dionisi. Nella ripresa sempre Dionisi porta avanti i suoi. Quasi allo scadere il Settabagni colpisce ancora per il 3 a 3. Nel recupero Petrongari sbaglia il rigore che sarebbe valso i tre punti. «Un punto che sa di sconfitta - dice il classe ’97- da parte nostra abbiamo fatto una buona partita ma le distrazioni continuano a punirci. La squadra ha messo tutta la voglia e grinta che aveva ma non siamo riusciti a prenderci i tre punti».A Guidonia finisce 5 a 1. Il primo tempo termina 1 a 1: al gol dei padroni di casa risponde Leonardi. Nella ripresa il Salto gioca in dieci dal 3’: con pochi cambi e tanta stanchezza subisce le restanti quattro reti. Commenta la gara: «Abbiamo retto bene i primi 45’ trovando anche il pareggio, nella ripresa in inferiorità numerica e con una panchina decisamente molto stretta siamo scesi fisicamente».ATLET. ZAGAROLO-FIANO ROMANO 1 -1GIARDINETTI F.C.-PALESTRINA 1919 2 -0LICENZA-VIS SUBIACO 0 -1TIVOLI CALCIO-VICOVARO 2 -1Palestrina e Cantalice 26Giardinetti 24Football Riano 23Pol.S.Angelo Romano, Tivoli, e Passo Corese 21Maglianese e Fiano Romano 19Vicovaro 17Vis Subiaco 16Atletico Zagarolo e Accademia Calcio Roma 14Guidonia 12Licenza 11Spes Poggio Fidoni 6Salto Cicolano 5Settebagni Calcio Salario 3