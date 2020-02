Cantalice-Guidonia 2-0

Lorenzo Camilli

Zena Montecelio-Passo Corese 0-0

Emilio Ubertini

Bf Sport-La Rustica 1-3

Mario Monaco

Settebagni-Amatrice 2-2

Simone Gianfelice

ALTRI RISULTATI, VI DI RITORNO

LA CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si conclude la settima giornata di ritorno in Promozione: vince solo il Cantalice, pareggi amari per Passo Corese e Amatrice mentre sconfitta dalla capolista la Bf Sport.Al Ramacogi i gol di Ciogli e Camilli bastano per il successo contro il Guidonia. Le parole di: «La squadra ha effettuato una prestazione solida senza rischiare nulla, per questo devo fare i complimenti a tutto il reparto difensivo. Siamo contenti della vittoria e concentrati per fare più punti possibili fino al termine della stagione per sperare anche in un posto nei playoff. In ultimo, vorrei fare i complimenti a Matteo Ciogli per la prestazione e il gol».Sul campo dello Zena, il Passo Corese raccoglie un buon punto ma tanta sfortuna dopo aver colpito due traverse. Il bianconero: «Un risultato quello ottenuto sicuramente positivo che ci fa ben sperare per il futuro, rimane un po’ di amarezza in quanto con un pizzico di fortuna in più potevamo portare a casa i 3 punti! Io, i compagni, lo staff tecnico e la società sappiamo che manca ancora molto per raggiungere gli obiettivi prefissati, bisogna continuare a lavorare così per ottenerli».La Bf Sport tiene la capolista fino al 40’ della seconda frazione di gioco poi arrivano due gol in 7’. Il numero 9 giallonero: «Nei primi 15-20 minuti abbiamo subito molto il loro attacco subendo nei primi minuti lo svantaggio, ma alla fine credo che la prestazione c’è stata. Bisogna metterci un pizzico di voglia in più e soprattutto concentrazione per uscire da questo momento negativo, sono sicuro che ce la faremo».Il duo Colangeli-Gianfelice si prende gli applausi del Salaria Sport Village. Le dichiarazioni di: «Stiamo lavorando in settimana per raggiungere questi risultati e per poter agguantare il nostro obiettivo, la salvezza. Ieri è stata una partita dura contro una buona squadra e abbiamo messo tutto per poterla vincere ci prendiamo questo punto e adesso prepariamo la partita per domenica prossima».Fiano Romano-Nomentum 0-2Futbol Montesacro-Riano 0-1Novauto Pro Roma-Sporting Montesacro 2-0S.Angelo Romano-Vicovaro 0-1Vis Subiaco-Certosa 1-1La Rustica 54S.Angelo Romano e Riano 48Vis Subiaco 42Vicovaro 40Cantalice 38Nomentum 36Novauto Pro Roma 35Fiano Romano 33Passo Corese, Settebagni e Zena Montecelio 32Bf Sport 27Futbol Montesacro 26Sporting Montesacro 22Guidonia 21Amatrice 20Certosa 19