Passo Corese-Bf Sport 2-0

Cantalice-S.Angelo Romano 1-1

Guidonia-Amatrice 2-2

ALTRE GARE, XVI GIORNATA

LA CLASSIFICA

RIETI- Termina tra luci e ombre l’ultima domenica dell’anno del calcio regionale di Promozione: tra le reatine il Passo Corese vince il derby con la Bf Sport, pareggiano Cantalice e Amatrice.I coresini vanno in vantaggio dopo pochi secondi con Barbetti su rigore, Italiano nel secondo tempo chiude i conti su punizione.Le parole del bianconero: «Bella partita, abbastanza combattuta ed equilibrata ma senza troppe occasioni. Sono molto contento della prestazione della squadra, abbiamo tenuto ritmi alti e la concentrazione alta fino alla fine. Fondamentale questa vittoria perché venivamo da una partita dove avevamo raccolto meno di quanto meritavamo. Abbiamo chiuso l’anno con i tre punti».Le dichiarazioni del giallonero: «Partita iniziata nel peggiore dei modi, dopo circa venti secondi ci siamo complicati la vita da soli regalando un rigore. Abbiamo cercato di recuperare ma non ci siamo riusciti. Nel secondo tempo loro hanno trovato il raddoppio su punizione. Viste le occasioni avute da parte nostra credo che il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche».Al Ramacogi, il Cantalice ferma il S.Angelo Romano e toglie la vetta ai romani. Succede tutto nella ripresa: Camilli porta i suoi in vantaggio poi i romani pareggiano. Il bomber biancorosso: «Abbiamo giocato una partita importante contro una squadra solida. Dal mio punto di vista siamo in un buon periodo e credo che abbiamo intrapreso la strada giusta. Peccato aver perso due punti per un episodio palesemente irregolare».Lo scontro salvezza termina in parità. Amatrice domina ma viene raggiunta nel finale. L’autore del 2-1 Simone Colangeli: «Anche dopo questa partita siamo tornati a casa con un po’ di amaro in bocca. Partita molto equilibrata dove siamo passati in vantaggio per due volte e ci siamo fatti recuperare in entrambe. Sicuramente è un punto che fa morale ma c’è rammarico perché potevamo vincerla. Dedico il gol ai miei compagni e al mister che mi ha permesso di scendere in campo con la fascia da capitano».Certosa-Vicovaro 0-3Fiano Romano-Settebagni 2-1Nomentum-Riano 0-0Novauo Pro Roma-Futbol Montesacro 2-0Sporting Montesacro- La Rustica 0-4Vis Subiaco-Zena Montecelio 2-2La Rustica 35S.Angelo Romano 34Vicovaro 29Zena Montecelio, Vis Subiaco e Nomentum 28Fiano Romano 27Riano 24Bf Sport 23Novauto Pro Roma 21Cantalice e Passo Corese 20Settebagni 19Futbol Montesacro 18Guidonia 17Amatrice 12Sporting Montesacro 10Certosa 9