Passo Corese-Cantalice 1-0

Francesco Manna

Matteo Fusacchia

Futbol Montesacro-Bf Sport 3-4

Giovanni Tiengo

Amatrice-Zena Montecelio 0-3

Simone Pezzotti

ALTRI RISULTATI, IX GIORNATA

LA CLASSIFICA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Nella IX giornata di Promozione sorridono la Bf Sport e il Passo Corese che vince sul Cantalice, ko anche per l’Amatrice.È del Passo Corese il derby della nona giornata. Manna su rigore si prende i tre punti da un Cantalice rimaneggiato e con tanti infortunati.Il difensore centrale bianconero: «Non è stato uno dei migliori approcci alla gara ma col passare dei minuti abbiamo preso coraggio e alzato il baricentro. Vincere era importante, loro sono un’ottima squadra ma in fin dei conti noi non abbiamo mai rischiato. Dedico il gol al mio amico Andrea Loreti e al papà Sandro che è venuto a mancare noi giorni scorsi».Il difensore centrale biancorosso: Partita combattuta decisa da un espisodio a fine primo tempo. Nel secondo tempo siamo entrati con più convinzione sfiorando spesso il gol del pareggio. Abbiamo subito solo un tiro in porta, tra l’altro un rigore. Dispiace perdere così ma dobbiamo rimanere uniti e pensare alla prossima».Dopo il ko in Coppa la Bf Sport si rialza e il giusto atteggiamento porta la vittoria in casa del Futbol Montesacro. Ciaramelletti, la doppietta di Monaco e Tiengo allo scadere pesano sul risultato. Le parole del “cobra”: «Abbiamo vinto e questo è quello che conta. Complimenti a tutta la squadra».L’Amatrice va ko al Tilesi, ancora un espulsione dei rossoblù compromette gran parte della gara. il centrocampista: “Partita combattuta fin quando si è giocato in parità numerica, creando occasoni e giocando un buon calcio. Dopo p'espulsione la partita è stata in salita anche causa della bravura degli avversari".Certosa-Fiano Romano 3-2Guidonia-Novauto Pro Roma 0-3La Rustica-Settebagni 2-1Nomentum-Sporting Montesacro 2-1Riano Calcio-S.Angelo Romano 0-1Vicovaro-Vis Subiaco 1-1S. Angelo Romano 22Riano Calcio e La Rustica 19Vis Subiaco 18Fiano Romano e Zena Montecelio 17Bf Sport e Nomentum 15Vicovaro e Futbol Montesacro 13Cantalice 12Novauto Pro Roma e Passo Corese 11Settebagni 10Gudonia, Certosa e Amatrice 6Sporting Montesacro 0