Sporting Montesacro-Cantalice 1-4

Riano Calcio-Bf Sport 6-1

Passo Corese-Settebagni 1-0

Amatrice-La Rustica 1-3

ALTRI RISULTATI, V GIORNATA

LA CLASSIFICA

RIETI- Nella quinta giornata di Promozione sorridono Cantalice e Passo Corese, ennesimi ko per le neopromosse Bf Sport e Amatrice.Il Cantalice vince la prima fuori dalle mura amiche e sale la classifica. Il capitano e autore dello 0-4, Alessandro Beccarini: «Affrontavamo una partita difficile sotto il punto di vista mentale. Loro hanno zero punti e noi mentalmente so che soffriamo questo aspetto ma siamo entrati in campo concentrati cercando di dare continuità alla gara di domenica sorsa. C’è ancora da lavorare, il campionato è lungo. Sono contento del gruppo, purtroppo dei giocatori titolari sono rimasti fuori ma a loro dico di tenere duro e di allenarsi come stanno facendo».La matricola giallonera tiene il campo nel corso del primo tempo ma nella ripresa viene travolta dalla capolista Riano. L’autore del gol Manuel Cavallari: «Brutta partita, giocata molto male. Nonostante tutto abbiamo avuto la fortuna di passare in vantaggio e finire il primo tempo in parità. Loro sicuramente sono una buonissima squadra ma il secondo tempo non siamo usciti dagli spogliatoi. Serve dare di più. Capita perdere ma non in questo modo».Il Passo Corese sorride per i suoi primi tre punti. I coresini fanno bottino pieno grazie al gol di Stefano Italiano: «Partita intensa sotto un gran caldo. Abbiamo giocato molto bene sin dal primo minuto senza rischiare nulla. Nella ripresa abbiamo creato molte palle gol nonostante ci siamo schiacciati un po’ troppo. Per aiutare la squadra ho giocato terzino, un ruolo che mi apparteneva ben 12 anni fa. L’importante è dare sempre il massimo. Dedico il gol ai miei compagni, non meritiamo questa classifica».La neopromossa Amatrice viene sconfitta 1-3 dalla Rustica, una delle formazioni decretate alla vittoria finale. In gol per i rosssobù Simone Pezzotti: «Partita combattuta in cui l’esperienza e la bravura degli avversari, soprattutto nel secondo tempo, si è notata. Il primo tempo abbiamo giocato bene ma nel secondo non siamo riusciti a rimanere concentrati e questo probabilmente ci ha portato alla sconfitta».Nomentum-Vis Subiaco 2-1Novauto Pro Roma-Fiano Romano 3-3Guidonia-Zena Montecelio 1-1Vicovaro-Futbol Montesacro 2-0Certosa-Pol.S.Angelo Romano 1-2Riano Calcio 13Futbol Montesacro e S. Angelo Romano 12Fiano Romano 11La Rustica e Vis Subiaco 10Cantalice 9Zena Montecelio e Vicovaro 8Settebagni 7Bf Sport e Nomentum 6Passo Corese 4Certosa e Guidonia 3Novauto Pro Roma e Amatrice 2Sporting Montesacro 0