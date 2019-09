Amatrice-Bf Sport 1-2

ALTRI RISULTATI, III GIORNATA

CLASSIFICA

RIETI - Va in archivio anche la terza giornata di Promozione. Sorride solo la Bf Sport che vince il derby con Amatrice, ko per Cantalice e Passo Corese.Il derby del Tilesi è della Bf Sport che vince in rimonta grazie ai gol di Monaco e Ciaramelletti. Primo ko per Amatrice che ci prova solo con Pezzotti.Il classe ’99 autore del gol rossoblù,: «Partita dura che si poteva sbloccare solo grazie ad una giocata e così è stato. Abbiamo giocato bene per 70’ poi non siamo riusciti a tenere quei ritmi e questo ci ha portato alla sconfitta. Questa sconfitta ci servirà per migliorare i nostri punti deboli. Il gol lo dedico ai compagni, alla squadra, allo staff tecnico e a tutta la città di Amatrice».L’autore del gol vittoria: «Loro sono una buona squadra che farà molti punti in casa. Sono partiti meglio il primo tempo ma nella ripresa è stata tutta un'altra partita, specialmente dopo il gol del pareggio. Noi dobbiamo sicuramente migliorare sul piano del gioco. Vorrei dedicare questa vittoria alla squadra, composta da tutti amici e alla mia ragazza. Questo è stato il mio primo gol in Promozione».Il Cantalice viene sconfitto a Fiano. Partita equilibrata che resta amara nella bocca dei biancorossi, questi si divorano un gol nel finale.Le parole di: «Abbiamo disputato una buona partita con qualche errore individuale come su calcio d’angolo dove abbiamo preso il gol. Siamo stati bravi a rialzare la testa e da lì ci siamo presi qualche rischio in più giocando la palla da dietro. Sicuramente dobbiamo migliorare nella fase offensiva ma questo arriverà col tempo essendo una squadra giovane».Il Passo Corese viene colpito a freddo e non riesce a ribaltare la gara. Nel finale del primo tempo Barbarella, dopo un brutto fallo non fischiato, è costretto a lasciare il campo, portato in ambulanza al San Pietro di Roma: sospetta lesione del crociato sinistro la prima diagnosi, ma se ne saprà di più dopo la risonanza.Il neoacquisto: «Abbiamo incontrato una squadra costruita per fare bene e ben organizzata sotto ogni punto di vista. Hanno fatto molto gioco e sulle azioni da gol ci hanno trovati impreparati. Noi non abbiamo avuto la stessa fame e cattiveria. Stiamo lavorando per migliorarci ma al momento soffriamo un po’ il fatto di essere una squadra giovane. Dobbiamo ascoltare il mister, così facendo inizieranno ad arrivare i risultati».Certosa-Futbol Montesacro 0-2Guidonia-Settebagni 2-2Nomentum-S. Aneglo Romano 1-0Novauto Pro Roma-Vis Subiaco 0-1Sporting Montesacro-Zena Montecelio 1-4Vicovaro-Riano Calcio 1-1Futbol Montesacro 9La Rustica, Riano Calcio, Vis Subiaco, Fiano Romano 7Bf Sport, S. Angelo Romano 6Settebagni 5Zena Montecelio 4Cantalice, Nomentum 3Vicovaro, Guidonia 2Amatrice, Novauto Pro Roma 1Passo Corese, Certosa, Sporting Montesacro 0