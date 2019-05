Palestrina-Cantalice 5-1

Tivoli-Passo Corese 5-0

Maglianese-Vis Subiaco 1-0

Spes Poggio Fidoni-Atletico Zagarolo 3-3

ALTRI RISULTATI, XVII DI RITORNO

CLASSIFICA

RIETI - Termina il campionato di Promozione. La XVII giornata di ritorno vede le sconfitte di Cantalice e Passo Corese rispettivamente con le prime due della classe, vince la Maglianese mentre è pari in casa Spes Poggio Fidoni.Il Cantalice va ko a Palestrina. Nel corso del primo tempo i padroni di casa sbloccano la gara e raddoppiano. Nella ripresa il Palestrina fa 3 a 0 ma Mostarda accorcia le distanze. Nel finale i romani chiudono la partita. L’autore del gol, il ’99: «E' stata una partita con poche emozioni ma abbiamo cercato di terminare al meglio questo campionato. Sono felice del gol realizzato e ringrazio i miei compagni e la società per avermi dato la possibilità di fare questa bella esperienza con il Cantalice».Il Passo Corese nulla può contro la Tivoli: il 5-0 permette ai tiburtini il salto in Eccellenza. I coresini subiscono il 2-0 nei primi 45 minuti e durante la ripresa ne prendono altri 3. Il capitano: «Sapevamo di affrontare una squadra fortissima che con merito è riuscita a vincere il campionato. Ciò nonostante siamo andati lì senza regalare nulla, onorando la stagione fino alla fine. Il risultato è pesante ma siamo soddisfatti della stagione disputata».La Maglianese vince 1-0 con la Vis Subiaco. Gara equilibrata fino al 35’ quando Marcheggiani sblocca e decide il match. Propriocommenta il match: «Siamo contenti di aver chiuso la stagione con una vittoria e per di più davanti al nostro pubblico. Contento del gol che è arrivato per me in un momento difficile, lo dedico a mio nonno che è scomparso due settimane fa. Ci tento a ringraziare i miei compagni, la società e il mister, gli auguro il meglio per il futuro».Al Chiani è 3-3 tra Spes Poggio Fidoni e Atletico Zagarolo. I gialloverdi si portano in vantaggio con Matteo Dionisi: per l’attaccante 36enne ieri l’addio al calcio giocato. Poi nella ripresa Capretto e Mariantoni fanno il 3-0. A 15’ dal termine gli ospiti siglano le reti del pareggio.: «Come ultima partita, ci siamo comportanti bene costruendo molte azioni da gol. Voglio fare i miei più grandi complimenti a Matteo Dionisi perché è stato un punto di riferimento per tutti e giocandoci per tre anni mi ha trasmesso tanto».Accademia Calcio Roma-Guidonia 2-1Football Riano-Fiano Romano 2-1Giardinetti-Vicovaro 0-1S.Angelo Romano-Settebagni 5-1Riposava LicenzaTivoli 71 (promossa in Eccellenza)Palestrina 68 (playoff)Fiano Romano 64 (playoff)Vicovaro 57Giardinetti, Cantalice e Football Riano 53Pol.S.Angelo Romano 47Vis Subiaco 41Settebagni Calcio Salario 39Passo Corese, Atletico Zagarolo e Maglianese 38Guidonia 31 (playout)Accademia Calcio Roma 30 (playout)Spes Poggio Fidoni 18 (retrocessa)Licenza 16 (retrocessa)